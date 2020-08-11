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22:04 (мск), источник: Известия

Без суда виноватый: как госпитализация Михаила Ефремова скажется на его деле

Юристы предупреждают, что злоупотреблять правом на нахождение в больнице подсудимому не стоит.

Источник: Известия

Если у подсудимого нет острой нужды в госпитализации, от нее лучше отказаться: судьи не любят, когда необоснованно затягивается процесс. Об этом, комментируя очередное несостоявшееся заседание по делу Михаила Ефремова, заявили «Известиям» юристы. Во вторник 11 августа актер, обвиняемый по делу о ДТП со смертельным исходом, должен был давать показания. Однако слушания пришлось перенесли на среду из-за госпитализации актера. Подсудимый был доставлен в Боткинскую больницу с подозрением на предынсультное или предынфарктное состояние.

Через несколько часов, когда страсти у здания суда улеглись, поступила информация, что опасения медиков не подтвердились.

При этом адвокаты обеих сторон пока не берутся рассуждать, насколько серьезно болен актер.

С мигалками в больницу

Очередное заседание по делу Михаила Ефремова было назначено на 14:00. Ближе к этому времени к зданию суда подъехал автомобиль ФСИН, в котором находился заслуженный артист. Когда открылись задние двери, стало понятно: обвиняемому явно не здоровится. Актер лежал на сидении, не в состоянии подняться и выйти из машины. На помощь пришли судебные приставы, которые и проводили Михаила Ефремова в здание. Шел подсудимый с трудом, подволакивая правую ногу.

— Это явный признак неврологической проблемы, которая может привести к инфаркту или инсульту — считает старший научный сотрудник Лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Элен Мхитарян.

По словам медика, предынсультное или предынфарктное состояние может быть приходящим, то есть не вести к более тяжелым последствиям. Однако даже в таком случае есть риск рецидива.

Решающими обычно становятся следующие сутки после проявления симптомов — состояние пациента либо улучшается, либо ухудшается. И инфаркт, и инсульт могут привести к смерти.

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Увидев кумира в столь тяжелом состоянии, группа поддержки актера стала скандировать: «Все будет хорошо!». Одна из поклонниц переживала так, что даже расплакалась.

В здании суда Михаила Ефремова сразу отвели в комнату приставов, а буквально через 10 минут прибыла бригада «Скорой помощи». Следом появился адвокат обвиняемого Эльман Пашаев.

После осмотра актера медики вынесли свой вердикт — без госпитализации не обойтись.

— Нужно четыре человека, — обратилась врач к приставам.

— Организуем, — ответил один из них.

Вход и выход в здание суда перекрыли. Актера на носилках вынесли на улицу и положили в машину «Скорой помощи», на которой он отправился в реанимацию Боткинской больницы.

Право на госпитализацию

По оценке врачей, у Михаила Ефремова либо предынсультное, либо предынфарктное состояние, крайне тяжелое. Он был без сознания. Неизвестно, почему его в таком состоянии привезли в суд.
Эльман Пашаев
адвокат обвиняемого

— Что было с ним вчера, не знаю. Я был в командировке в Новосибирске и вернулся поздно вечером. О том, что ему вчера стало плохо, узнал из СМИ, — заявил журналистам Эльман Пашаев.

К слову, накануне ряд изданий сообщил, что нелады со здоровьем у Михаила Ефремова начались после просмотра скандального матча «Сочи» — «Спартак». Актер — давний болельщик красно-белого клуба.

Адвокату потерпевших Александру Добровинскому о состоянии подсудимого тоже заранее не сообщили — он узнал об этом уже в зале суда. Когда ему задали вопрос, мог ли Михаил Ефремов симулировать, он заявил:

— Я всегда верю всем, до того момента, пока меня не обманули.

Позже стало известно, что диагноз «инсульт» у актера не подтвердился. Как сообщил РЕН ТВ, это была ишемическая атака.

Правозащитник Виктор Погудин в беседе с «Известиями» подчеркнул: если состояние подсудимого позволяет избежать госпитализации, правом находиться в больнице лучше не злоупотреблять.

— Если суд усомнится в обоснованности нахождения в медучреждении, то может допросить главного врача или назначить судебную экспертизу, — пояснил адвокат.

На практике, если основания находиться больнице отсутствуют, положительных результатов подсудимому это не принесет. Затягивание сроков рассмотрения уголовных дел таким способом судом не приветствуется и, конечно, найдет свое отражение в приговоре.
Виктор Погудин
правозащитник

Сам Александр Добровинский снова добирался до зала суда с приключениями — теперь адвокату пришлось проходить на заседание в сопровождении охранника. Причиной тому стала выходка актера Никиты Джигурды, пришедшего поддержать коллегу по цеху.

— Предъявите свой диплом! Диплом липовый! — кричал Джигурда в след быстро удаляющемуся адвокату пострадавших.

У эксцентричного артиста имелась и собственная версия смертельного ДТП, в совершении которого обвиняется Михаил Ефремов.

Миша наш невиновен, не сидел он за рулем. Я это знаю, провел свое расследование. Есть запись, где видно, что за рулем сидит человек в другой одежде. За рулем был каскадер, подготовленный человек.
Никита Джигурда

На просьбу «Известий» прокомментировать выступление Джигурды адвокат Добровинский ответил улыбкой.

«Преступлению — наказание»

Кроме показаний самого Михаила Ефремова, ожидалось, что во вторник потерпевшие представят иски о компенсации. Еще до начала заседания стало известно, что старший сын погибшего Виталий Захаров оценил нанесенный ему моральный вред в 6,5 млн рублей.

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— Из-за переноса судебного заседания заявить иск не успели. Но после того, как он был озвучен, мы ожидаем очередную волну оскорблений (со стороны защиты обвиняемого — «Известия»). И если наши ожидания оправдаются, сумма компенсации может измениться, — сказал «Известиям» его адвокат Сергей Аверцев.

Правозащитник отметил, что прибыть в зал суда Виталий Захаров не смог из-за плохого самочувствия.

— Компенсация в 6,5 млн может показаться разумной для такой ситуации, но на практике суды не удовлетворяют гражданские иски в подобных размерах, — отметил адвокат Виктор Погудин. — Скорее всего, потерпевшие могут рассчитывать на сумму не более трех млн.

Размер компенсации со стороны остальных родных Сергея Захарова — жены, младшего сына и брата — их адвокат Александр Добровинский оглашать по-прежнему не торопится.

От имени моих доверителей подготовлено два исковых заявления на разные суммы. Какой из них будет подан, зависит от того, как будет развиваться ситуация.
Александр Добровинский
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Защитник Михаила Ефремова на появление иска отреагировал спокойно, однако зависимость размера суммы компенсации от его личных высказываний назвал «смешной». — Могут просто на меня в суд подать, — заявил «Известиям» Эльман Пашаев.

На несостоявшемся заседании планировалось и выступление родных погибшего. Поддержать их пришел москвич Роман Дараганов, который устроил у суда одиночный пикет с плакатом: «Преступлению — наказание».

— Надоело смотреть на то, как пытаются отмазать от срока Ефремова. Он, как и другие публичные люди, имеет влияние на общественное мнение. Поэтому считаю, что за подобные преступления им надо запрещать заниматься своей публичной деятельностью, — объяснил «Известиям» свою позицию активист.

Из-за госпитализации обвиняемого заседание было перенесено на среду.

Елена Сидоренко

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