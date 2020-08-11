22:04 (мск), источник: Известия
Без суда виноватый: как госпитализация Михаила Ефремова скажется на его деле
Юристы предупреждают, что злоупотреблять правом на нахождение в больнице подсудимому не стоит.
Если у подсудимого нет острой нужды в госпитализации, от нее лучше отказаться: судьи не любят, когда необоснованно затягивается процесс. Об этом, комментируя очередное несостоявшееся заседание по делу Михаила Ефремова, заявили «Известиям» юристы. Во вторник 11 августа актер, обвиняемый по делу о ДТП со смертельным исходом, должен был давать показания. Однако слушания пришлось перенесли на среду
При этом адвокаты обеих сторон пока не берутся рассуждать, насколько серьезно болен актер.
Очередное заседание по делу Михаила Ефремова было назначено на 14:00. Ближе к этому времени к зданию суда подъехал автомобиль ФСИН, в котором находился заслуженный артист. Когда открылись задние двери, стало понятно: обвиняемому явно не здоровится. Актер лежал на сидении, не в состоянии подняться и выйти из машины. На помощь пришли судебные приставы, которые и проводили Михаила Ефремова в здание. Шел подсудимый с трудом, подволакивая правую ногу.
— Это явный признак неврологической проблемы, которая может привести к инфаркту или инсульту — считает старший научный сотрудник Лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии Российского геронтологического
Решающими обычно становятся следующие сутки после проявления симптомов — состояние пациента либо улучшается, либо ухудшается. И инфаркт, и инсульт могут привести к смерти.
Увидев кумира в столь тяжелом состоянии, группа поддержки актера стала скандировать: «Все будет хорошо!». Одна из поклонниц переживала так, что даже расплакалась.
В здании суда Михаила Ефремова сразу отвели в комнату приставов, а буквально через 10 минут прибыла бригада «Скорой помощи». Следом появился адвокат обвиняемого Эльман Пашаев.
После осмотра актера медики вынесли свой вердикт — без госпитализации не обойтись.
— Нужно четыре человека, — обратилась врач к приставам.
— Организуем, — ответил один из них.
Вход и выход в здание суда перекрыли. Актера на носилках вынесли на улицу и положили в машину «Скорой помощи», на которой он отправился в реанимацию Боткинской больницы.
По оценке врачей, у Михаила Ефремова либо предынсультное, либо предынфарктное состояние, крайне тяжелое. Он был без сознания. Неизвестно, почему его в таком состоянии привезли в суд.
— Что было с ним вчера, не знаю. Я был в командировке в Новосибирске и вернулся поздно вечером. О том, что ему вчера стало плохо, узнал из СМИ, — заявил журналистам Эльман Пашаев.
К слову, накануне ряд изданий сообщил, что нелады со здоровьем у Михаила Ефремова начались после просмотра скандального матча «Сочи» — «Спартак». Актер — давний болельщик
Адвокату потерпевших Александру Добровинскому о состоянии подсудимого тоже заранее не сообщили — он узнал об этом уже в зале суда. Когда ему задали вопрос, мог ли Михаил Ефремов симулировать, он заявил:
— Я всегда верю всем, до того момента, пока меня не обманули.
Правозащитник Виктор Погудин в беседе с «Известиями» подчеркнул: если состояние подсудимого позволяет избежать госпитализации, правом находиться в больнице лучше не злоупотреблять.
— Если суд усомнится в обоснованности нахождения в медучреждении, то может допросить главного врача или назначить судебную экспертизу, — пояснил адвокат.
На практике, если основания находиться больнице отсутствуют, положительных результатов подсудимому это не принесет. Затягивание сроков рассмотрения уголовных дел таким способом судом не приветствуется и, конечно, найдет свое отражение в приговоре.
Сам Александр Добровинский снова добирался до зала суда с приключениями — теперь адвокату пришлось проходить на заседание в сопровождении охранника. Причиной тому стала выходка актера Никиты Джигурды, пришедшего поддержать коллегу по цеху.
— Предъявите свой диплом! Диплом липовый! — кричал Джигурда в след быстро удаляющемуся адвокату пострадавших.
У эксцентричного артиста имелась и собственная версия смертельного ДТП, в совершении которого обвиняется Михаил Ефремов.
Миша наш невиновен, не сидел он за рулем. Я это знаю, провел свое расследование. Есть запись, где видно, что за рулем сидит человек в другой одежде. За рулем был каскадер, подготовленный человек.
На просьбу «Известий» прокомментировать выступление Джигурды адвокат Добровинский ответил улыбкой.
Кроме показаний самого Михаила Ефремова, ожидалось, что во вторник потерпевшие представят иски о компенсации. Еще до начала заседания стало известно, что старший сын погибшего Виталий Захаров оценил нанесенный ему моральный вред в 6,5 млн рублей.
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Правозащитник отметил, что прибыть в зал суда Виталий Захаров не смог
— Компенсация в 6,5 млн может показаться разумной для такой ситуации, но на практике суды не удовлетворяют гражданские иски в подобных размерах, — отметил адвокат Виктор Погудин. — Скорее всего, потерпевшие могут рассчитывать на сумму не более трех млн.
Размер компенсации со стороны остальных родных Сергея Захарова — жены, младшего сына и брата — их адвокат Александр Добровинский оглашать
От имени моих доверителей подготовлено два исковых заявления на разные суммы. Какой из них будет подан, зависит от того, как будет развиваться ситуация.
Защитник Михаила Ефремова на появление иска отреагировал спокойно, однако зависимость размера суммы компенсации от его личных высказываний назвал «смешной». — Могут просто на меня в суд подать, — заявил «Известиям» Эльман Пашаев.
На несостоявшемся заседании планировалось и выступление родных погибшего. Поддержать их пришел москвич Роман Дараганов, который устроил у суда одиночный пикет с плакатом: «Преступлению — наказание».
— Надоело смотреть на то, как пытаются отмазать от срока Ефремова. Он, как и другие публичные люди, имеет влияние на общественное мнение. Поэтому считаю, что за подобные преступления им надо запрещать заниматься своей публичной деятельностью, — объяснил «Известиям» свою позицию активист.
Елена Сидоренко