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21:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержанных в Белоруссии журналистов «Россия Сегодня» и Znak.com отпустили

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил об освобождении фотокорреспондента МИА «Россия Сегодня» Ильи Питалева и журналиста издания Znak.com Никиты Телиженко. Двух активистов движения «Открытая Россия» Артема Важенкова и Игоря Рогова отпустят в ближайшее время.

Источник: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
По словам Мезенцев, информации о том, что еще кто-то из россиян, связанных с журналисткой деятельностью, находится в подразделениях милиции, у посольства нет.

«Мы просим, если нет аккредитации, не заниматься журналистской деятельностью, потому что это вызовет законные обоснованные действия белорусской стороны», — прокомментировал задержания посол в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»). До протестов были задержаны, но потом отпущены трое журналистов телеканала «Дождь». Они работали без аккредитации.

Ранее сегодня, 11 августа, стало известно об освобождении корреспондента «Медузы» Максима Солопова. Известий о состоянии и местонахождении журналиста не было почти двое суток. Никита Телиженко не выходил на связь более суток.

Также были освобождены четыре других российских журналиста различных изданий.

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