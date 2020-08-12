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00:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В Ливане зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса

Рекордный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Ливане после взрыва в порту Бейрута и массовых протестов. Об этом сообщили в ливанском Минздраве, передает «Интерфакс».

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:35 MSK, 11.08
Инфицировано897 599+4 945
29.07
5475
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Скончалось15 131+130
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Выздоровело703 175+6 494
29.07
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Инфицировано20 176 050+218 014
29.07
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10.08
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11.08
221060
29.0711.08
Скончалось738 665+5 776
29.07
6266
30.07
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31.07
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Выздоровело12 398 243+240 168
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Источник: AP 2020

В частности, за последние сутки в стране выявлено 309 человек с инфекцией, что стало наибольшим суточным приростом за все время. Еще семь пациентов с коронавирусом умерли. Всего в стране зарегистрировано 7,1 тысяч заболевших, из которых умерли 87.

Ранее эксперты допускали возможность вспышки коронавируса в Бейруте из-за переполненных после взрыва в порту городских больниц.

Мощный взрыв произошел в порту Бейрута вечером 4 августа.

Фоторепортаж
В Бейруте произошел сильный взрыв

Он нанес урон множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек, пострадали около четырех тысяч. Причиной стали почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры, которая была конфискована еще в 2014 году.

Взрыв в порту Бейрута
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8 августа в городе начались массовые протесты. Их участники устроили беспорядки и ворвались в пять правительственных зданий: МИД, министерств экономики, энергетики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана. Только ночью силовикам удалось взять ситуацию в Бейруте под контроль. Сотни человек получили ранения, погиб один полицейский.

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