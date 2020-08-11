Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 500 дронов устроили световое представление В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов
Фоторепортажи
8Извержение стратовулкана Синабунг
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
22:25 (мск), источник: РИА Новости

Фотокор МИА «Россия сегодня» Питалев рассказал подробности задержания

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев сообщил, что вышел из СИЗО «Жодино» и вместе с сотрудниками консульства РФ собирается в Смоленск.

Источник: РИА "Новости"

«Я уже вышел из СИЗО, меня забрал заместитель консульства. Сейчас оформляем какие-то документы и, не заезжая в Минск, поедем в Смоленск», — сообщил РИА Новости Питалев.

По его информации, вместе с ним депортируют других россян. СИЗО «Жодино» находится примерно в 60 км от Минска.

Фотокор рассказал, что его задержали в понедельник около 18:30, когда он собирался на несанкционированный митинг оппозиции около стелы «Минск — город-герой». Внимание омоновцев привлек его фотоаппарат.

«Составили протокол, которые на самом деле пишут под копирку. Якобы я участвовал в акции. На мои утверждения, что я не собирался митинговать, только вежливо улыбались», — рассказал фотограф.

Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД Минска, потом весь день провел в СИЗО «Жодино».

Поел каши, правда, невкусной. Чай был без сахара. Зато не били. В камере было 24 человека на восемь коек. В основном участники акций — кто-то шел на акцию, кто-то мимо проходил.
Илья Питалев

По словам фотокорреспондента, с ним обращались хорошо, фотокамера не пострадала.

Читайте также
ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.

Большинство из них отпустили, хотя во время задержания к ним применили физическую силу.

Некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Выборы президента в Белоруссии
20:26 (мск)ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии
19:17 (мск)В центре Минска вновь начались задержания
18:42 (мск)Как Беларусь осталась без интернета. Главное

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, сообщало МВД Белоруссии.

Онлайн-трансляция
Газета.Ру
Событий пока нет
Источник трансляции: Газета.Ру
 Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Стало известно о состоянии Ефремова после госпитализации
ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии
Как госпитализация Ефремова скажется на его деле
Экономика России пережила самый большой обвал с 2009 года
Спецслужбы предупредили власти за две недели до взрыва в Бейруте
Фотограф снял рекордный 4-метровый прыжок белой акулы (фото)
Ученые признали действенность нарисованных на коровах глаз
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Миледи из «Трех мушкетеров»: не узнать (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
3 типа женщин, которых мужчины избегают
Hi-Tech
В России рухнули цены на крутые телевизоры Украсят любую комнату
Горячие темы на Авто
Уровень жизни в России. 249
Кто рискнёт? 123
Все авиакомпании в период пандемии кидают своих пассажиров и не возвращают деньги? Поделитесь опытом. 127
Конкуренты появились ?) 104
Кино
Назван актер с самыми высокими доходами Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых кинозвезд
Новости партнеров
Новое открытие ученых: как оказались связаны пандемия и Гитлер
Посмотрите эти 10 фильмов, и английский будет отскакивать от зубов
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Российским пенсионерам пересчитают пенсии по-новому
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Новости партнеров
В ООН прокомментировали ситуацию с протестами в Белоруссии
Жена Цепкало призвала признать Тихановскую президентом Белоруссии
Посол прокомментировал задержание российских журналистов в Белоруссии
США призвали Лукашенко уйти в отставку
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь