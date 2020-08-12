ВОЗ: для рекомендации российской вакцины нужно больше данных о ней

«В настоящее время ВОЗ поддерживает контакт с регулирующими органами России для получения информации по этому вопросу. Только после анализа полученной информации о вакцине ВОЗ сможет порекомендовать ее», — сказал журналистам помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса (цитата по ТАСС).
По словам Барбосы, говорить о том, что разработанная в России вакцина удовлетворяет всем требованиям организации, можно только после того, как ВОЗ убедится на основе полученных документов, что регулирующие российские органы не упустили ничего из виду.
Ранее создание вакцины подверг критике Минздрав США. По словам министра здравоохранения страны Алекса Азара, Россия одобрила вакцину до завершения финальной, третьей фазы клинических испытаний, и до сих пор не опубликовала никаких научных данных о первых двух фазах испытаний.
Разработанная НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций российская вакцина названа «Спутник V». Она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. По словам Владимир Путина, вакцинация будет «исключительно добровольной».
Объединение считает, что стремление ускорить процесс — это «пережиток героической парадигмы, характерный для времен пионеров вакцинации». Росздравнадзор не согласился с выводами ассоциации.