Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 августаОткрытие аэропорта "Шереметьево", выход на экраны сериала "Семнадцать мгновений весны" и другие события этого дня
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
11 августа, источник: m24.ru

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 12 пациентов с COVID-19. Такие данные предоставил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
00:02 (мск)В Ливане зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:35 MSK, 11.08
Инфицировано897 599+4 945
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
29.0711.08
Скончалось15 131+130
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
29.0711.08
Выздоровело703 175+6 494
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
29.0711.08
Инфицировано20 176 050+218 014
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
29.0711.08
Скончалось738 665+5 776
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
29.0711.08
Выздоровело12 398 243+240 168
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
29.0711.08
Идёт загрузка
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Оперштабе подчеркнули, что у всех скончавшихся была выявлена пневмония. Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в столице скончались 4611 человек с подтвержденным коронавирусом.
Читайте также
Под Москвой спасли женщину с 95-процентным поражением легких

За последние сутки в России подтвердили 4945 новых случаев COVID-19. Случаи выявлены в 84 регионах страны.

По последним данным, в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1043 пациента. Общее число выздоровевших в городе увеличилось до 191 598 человек.

Во вторник президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Российский лидер подчеркнул, что препарат прошел все необходимые проверки.

Путин отметил, что отечественную вакцину от коронавируса испытала на себе его дочь. На данный момент она чувствует себя хорошо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
СК заподозрил чиновника в Северной Осетии в незаконном предпринимательстве
ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Как госпитализация Ефремова скажется на его деле
Экономика России пережила самый большой обвал с 2009 года
В Ливане зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса
Фотограф снял рекордный 4-метровый прыжок белой акулы (фото)
Спецслужбы предупредили власти за две недели до взрыва в Бейруте
Здоровье
Названы необратимые последствия у переболевших коронавирусом Они связаны с головным мозгом.
Hi-Tech
В России рухнули цены на крутые телевизоры Украсят любую комнату
Горячие темы на Авто
Уровень жизни в России. 249
Кто рискнёт? 126
Все авиакомпании в период пандемии кидают своих пассажиров и не возвращают деньги? Поделитесь опытом. 128
Конкуренты появились ?) 104
Кино
Назван актер с самыми высокими доходами Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых кинозвезд
Новости партнеров
Ситуация с вирусом в стране изменилась
3 советские женщины, чьи деяния потянули на смертную казнь
В каких регионах России уже победили вирус
Партия будет оказывать помощь гражданам до последнего дня пандемии
Популярные темы на «Детях»
Измена родителя - тяжелая тема 357
Что уже сделать с мужем ? 255
Просто так))) 187
Зачем любить? Зачем страдать? 117
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь