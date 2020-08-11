В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Оперштабе подчеркнули, что у всех скончавшихся была выявлена пневмония. Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 4945 новых случаев COVID-19. Случаи выявлены в 84 регионах страны.
По последним данным, в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1043 пациента. Общее число выздоровевших в городе увеличилось до 191 598 человек.
Во вторник президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Российский лидер подчеркнул, что препарат прошел все необходимые проверки.
Путин отметил, что отечественную вакцину от коронавируса испытала на себе его дочь. На данный момент она чувствует себя хорошо.