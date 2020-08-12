Стало известно о запрете офицеру ВМФ 25 лет говорить о гибели подлодки «Курск»

Она отметила, что в начале спасательной операции родственники, в том числе ее муж-подводник (отчим матроса Некрасова), не верили новостям, которые шли по ТВ. «Передавали, что подводникам подают кислород, а муж сказал: “Какую ахинею несут! Какой кислород? Такая лодка вообще не может лечь на грунт, если не случилось что-то совсем серьезное”», — сказала Некрасова.
Из-за недостатка информации они решили направить на судно «Михаил Рудницкий» человека, которому могли довериться.
Не помню его фамилию. Он нам тогда сказал, когда вернулся, что дал подписку о неразглашении на 25 лет.
Надежда Некрасовамать погибшего матроса Алексея Некрасова
В 2000 году журналист Сергей Доренко в своем фильме о гибели «Курска» рассказывал, что родственники моряков потребовали направить на место спасательных работ человека, которому они доверяли — это был заместитель командира 7 дивизии подлодок Виктор Бурсук. В 2019 году он покинул флот по достижению предельного возраста в звании вице-адмирала.
Атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море ровно 20 лет назад, 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 человек — весь экипаж и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель». Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. 23 человека выжили в герметичном 9-м отсеке.
По разным версиям, они могли оставаться в живых от нескольких часов до двух суток (на последней версии настаивают родственники экипажа), однако спасти их не удалось ни российским службам, ни иностранным специалистам, которые присоединились к операции.