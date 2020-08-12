06:29 (мск), источник: Аргументы и факты
Как формируется иммунитет к COVID-19?
Многих беспокоит информация о мутациях вируса COVID‑19. Это значит, не исключено, что, переболев однажды, через пару месяцев можно заразиться снова.
Ученые успокаивают — повторное заражение возможно, но уже не так опасно.
Сегодня медики научились бороться с этой тяжелой инфекцией. Правда, эффективного препарата против COVID‑19
Комментирует заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН, профессор, доктор медицинских наук Михаил Костинов:
— При встрече с COVID‑19 у человека включается в работу не гуморальный, а клеточный иммунитет, так называемая клеточная память. Поэтому, если в крови у переболевшего мы не обнаруживаем антител, это не значит, что он беззащитен. Иммунитет к вирусу у него все равно формируется, и риск тяжело заболеть снижается. И хотя вирус мутирует, клеточная память