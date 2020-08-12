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06:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Как формируется иммунитет к COVID-19?

Многих беспокоит информация о мутациях вируса COVID‑19. Это значит, не исключено, что, переболев однажды, через пару месяцев можно заразиться снова.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:27 MSK, 12.08
Инфицировано897 599+4 945
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
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6.08
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7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
29.0711.08
Скончалось15 131+130
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
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2.08
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7.08
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9.08
77
10.08
70
11.08
130
29.0711.08
Выздоровело703 175+6 494
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
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2.08
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9.08
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10.08
3259
11.08
6494
29.0711.08
Инфицировано20 223 306+202 627
29.07
251959
30.07
291892
31.07
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289336
2.08
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266336
10.08
217522
11.08
221060
29.0711.08
Скончалось740 276+5 473
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
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29.0711.08
Выздоровело12 529 198+305 220
29.07
169086
30.07
204663
31.07
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1.08
193536
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Источник: Reuters

Ученые успокаивают — повторное заражение возможно, но уже не так опасно.

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Антитела исчезают? Можно заразиться повторно? Отвечаем на вопросы об иммунитете к Covid-19

Сегодня медики научились бороться с этой тяжелой инфекцией. Правда, эффективного препарата против COVID‑19 по-прежнему нигде в мире нет. Поэтому главная цель ученых — искать лечение, которое бы тормозило развитие инфекции и облегчало течение заболевания. А на данный момент основным защитником от инфекции остается иммунитет, укреплять который — главная задача каждого.

Комментирует заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН, профессор, доктор медицинских наук Михаил Костинов:

— При встрече с COVID‑19 у человека включается в работу не гуморальный, а клеточный иммунитет, так называемая клеточная память. Поэтому, если в крови у переболевшего мы не обнаруживаем антител, это не значит, что он беззащитен. Иммунитет к вирусу у него все равно формируется, и риск тяжело заболеть снижается. И хотя вирус мутирует, клеточная память все-таки будет защищать человека.

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