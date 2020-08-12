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03:38 (мск), источник: ТАСС

Подразделения силовых структур покинули Минск

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/ — С улиц сняли оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.

Источник: Reuters

Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска. Они были введены вечером минувшего дня с целью взять под контроль весь центр города, чтобы не допустить повторения массовых протестов несогласных с результатами воскресных президентских выборов, победу на которых, согласно предварительным данным, одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Как передает корреспондент ТАСС, с улиц снято оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.

В среду из-за блокирования силовиками центра города все акции протеста переместились в спальные кварталы.

Серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге. Практически сразу туда были переброшены усиленные наряды милиции, которые для разгона людей пустили в ходе практически весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. В некоторых местах протестующие пытались возводить баррикады, но эти попытки быстро пресекались силами правопорядка.

По свидетельству очевидцев, действия силовиков во вторник носили заметно более решительный и жесткий характер по сравнению с тем, что можно было наблюдать еще накануне.

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Под силовые действия попали многие из тех, кто просто оказался на улице. Силовики обыскивали дворы и подъезды домов, останавливали проезжающие мимо машины и задерживали тех из пассажиров, у кого на руке заметят белый браслет, который в эти дни стал символом протеста.

Также жестко силовики обходились во вторник и с представителями прессы.

Были отмечены случаи применения по отношения к ним силы, несмотря на наличие аккредитации, уничтожения фото- и видеотехники.

Никаких официальных данных о числе задержанных или пострадавших не приводится. В городе по-прежнему не работал мобильный интернет. Но сотовая связь оставалась доступной.

Во время загрузки произошла ошибка.
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