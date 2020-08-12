03:38 (мск), источник: ТАСС
Подразделения силовых структур покинули Минск
МИНСК, 12 августа. /ТАСС/ — С улиц сняли оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.
Части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска. Они были введены вечером минувшего дня с целью взять под контроль весь центр города, чтобы не допустить повторения массовых протестов несогласных с результатами воскресных президентских выборов, победу на которых, согласно предварительным данным, одержал действующий президент Александр Лукашенко.
Как передает корреспондент ТАСС, с улиц снято оцепление, восстановлено движение транспорта по основным магистралям.
Серьезные столкновения произошли в
По свидетельству очевидцев, действия силовиков во вторник носили заметно более решительный и жесткий характер по сравнению с тем, что можно было наблюдать еще накануне.
Под силовые действия попали многие из тех, кто просто оказался на улице. Силовики обыскивали дворы и подъезды домов, останавливали проезжающие мимо машины и задерживали тех из пассажиров, у кого на руке заметят белый браслет, который в эти дни стал символом протеста.
Также жестко силовики обходились во вторник и с представителями прессы.
Никаких официальных данных о числе задержанных или пострадавших не приводится. В городе