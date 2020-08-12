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07:48 (мск), источник: Life.ru

Демонстранты в спальных районах и решительные действия силовиков. Что принес третий день протестов в Белоруссии — видео

Убегающих преследовали, скручивали и отправляли в автозаки.

Источник: Reuters

Третья ночь протестов в Белоруссии ознаменовалась более решительными действиями силовиков и перемещением демонстрантов в спальные районы Минска из центра. Наиболее жесткие конфронтации произошли в Серебрянке и Каменной Горке.

Перемещение протеста на окраины белорусской столицы произошло из-за ограничения движения и скопления военной техники в центре города. Бульдозеры и автозаки прибыли в район стелы «Минск — город-герой» еще вечером.

Спустя несколько часов начались столкновения. В ходе разгона протестов одной из журналисток прострелили ногу.

По мере приближения к ночи в городе стали слышны взрывы. Оцевидцы сняли несколько ярких вспышек, за которыми последовали громкие хлопки.

В ночь на среду силовики решили разгонять не только пешие протесты, но и автомобильные. Для этого они начали стучать по сигналящим машинам дубинками.

Не остались в стороне и мотоциклисты. В районе Уручье милиционеры на байках догнали несколько человек, заставили спешиться и лечь на землю. На улице Беды мотоциклисту досталось куда серьезнее.

Протестующие не оставались в стороне. Так, в ходе задержания одного из демонстрантов они сбросили на силовиков деревянную дверь из окна многоэтажки.

Один из самых громких инцидентов минувшей ночью произошёл, когда силовики зашли в один из дворов. Там их встретили криками «Позор!» и «Пошли вон!» В ответ правоохранители открыли огонь по окнам первого этажа.

После полуночи на Серебрянке, охваченной протестами, сгорел киоск «Табакерка». Правда, пока не известно, был ли это поджог. Пожаров до сегодняшней ночи в ходе демонстраций не наблюдалось.

В регионах также произошли столкновения. Так, например, в Несвиже люди разбегались от правоохранителей, их сбивали с ног. Тех, кто не успел убежать, скрутили и затолкали в автозак.

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А вот в Гомеле протесты прошли мирно. Люди свободно гуляли на улицах поздним вечером, избежав противостояния с милицией.

Официальные данные о количестве задержанных и получивших ранения пока не опубликованы.

Напомним, протесты в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста.

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