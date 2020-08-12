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08:42 (мск), источник: Daily Storm

Врач предупредил россиян о несовместимости вакцины от COVID-19 с алкоголем

Любое лекарство значимо ослабляется, если организм отравлен, пояснил Евгений Брюн.

Коронавирус COVID-19
09:32 (мск)Эксперт: между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должно пройти не менее 28 дней
РоссияМир
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Источник: Агентство «Москва»

В день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкогольные напитки, потому что это не даст препарату сработать, рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Он пояснил, что вакцина не сможет создать сильный иммунный ответ в организме, который одновременно пытается справиться с интоксикацией алкоголем.

Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины.
Евгений Брюн
(цитата по РИА Новости)

Также применение вакцины на данный момент противопоказано детям, беременным женщинам и людям, которые имеют повышенную чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, или острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Кроме того, в день вакцинации препаратом температура тела прививаемого не должна превышать 37 градусов.

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Ранее о регистрации российской вакцины от коронавируса сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что препарат испытала на себе одна из его дочерей, и она чувствует себя хорошо. Глава государства подчеркнул, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет к COVID-19. Путин также добавил, что в скором времени необходимо организовать массовое производство препарата, чтобы все желающие могли привиться от коронавируса.

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот по всей стране с 1 января 2021 года. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что вакцина появится в нескольких регионах раньше, одновременно с запуском третьей фазы испытаний. В государственном реестре производителями препарата значатся АО «Биннофарм» и центр имени Гамалеи.

Егор Латышев

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