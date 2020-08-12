Врач предупредил россиян о несовместимости вакцины от COVID-19 с алкоголем

В день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкогольные напитки, потому что это не даст препарату сработать, рассказал главный внештатный
Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса), не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины.
Также применение вакцины на данный момент противопоказано детям, беременным женщинам и людям, которые имеют повышенную чувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергии, или острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Кроме того, в день вакцинации препаратом температура тела прививаемого не должна превышать 37 градусов.
Ранее о регистрации российской вакцины от коронавируса сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что препарат испытала на себе одна из его дочерей, и она чувствует себя хорошо. Глава государства подчеркнул, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет к COVID-19. Путин также добавил, что в скором времени необходимо организовать массовое производство препарата, чтобы все желающие могли привиться от коронавируса.
В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот по всей стране с 1 января 2021 года. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что вакцина появится в нескольких регионах раньше, одновременно с запуском третьей фазы испытаний. В государственном реестре производителями препарата значатся АО «Биннофарм» и центр имени Гамалеи.
Егор Латышев