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08:13 (мск), источник: ТАСС

В Минске после трехдневного перерыва заработал мобильный интернет

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/ — Работа мобильного интернета в Минске возобновилась после трехдневного перерыва, значительно улучшилось качество интернет-связи в целом. Об этом сообщает в среду корр. ТАСС.

Источник: Reuters

В районе 06:30 на мобильные телефоны пользователей в Минске стали приходить ранее не доставленные сообщения. Стало открываться большинство сайтов, в том числе новостных ресурсов. Появилась возможность пользоваться мобильными приложениями.

Обстановка на центральных улицах Минска при этом спокойная. Движение по проспекту Независимости и площади Независимости свободное. Протестующих на улицах нет.

Интернет в Минске пропал утром в день голосования на выборах президента страны 9 августа. По заявлению президента Александра Лукашенко, сложности со связью возникли из-за кибератак из-за рубежа. Все эти три дня на улицах Минска проходили акции протеста в связи с результатами голосования. по итогам которых победу одержал Лукашенко.

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