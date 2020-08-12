08:13 (мск), источник: ТАСС
В Минске после трехдневного перерыва заработал мобильный интернет
МИНСК, 12 августа. /ТАСС/ — Работа мобильного интернета в Минске возобновилась после трехдневного перерыва, значительно улучшилось качество
В районе 06:30 на мобильные телефоны пользователей в Минске стали приходить ранее не доставленные сообщения. Стало открываться большинство сайтов, в том числе новостных ресурсов. Появилась возможность пользоваться мобильными приложениями.
Интернет в Минске пропал утром в день голосования на выборах президента страны 9 августа. По заявлению президента Александра Лукашенко, сложности со связью возникли