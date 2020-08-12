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08:04 (мск), источник: Газета.Ру

Белоруссия заявила о задержании координатора массовых протестов

Координаторы прошедших в Белоруссии массовых протестных акций задержаны в Минске.

Координаторы прошедших в Белоруссии массовых протестных акций задержаны в Минске. Об этом сообщает БелТА.

Один из задержанных, по данным СМИ, руководил действиями троих подчиненных.

Согласно информации агентства, он осуществлял действия по координации акций с 17-го этажа здания гостиницы «Беларусь».

Данные о личности задержанного и другие детали операции не приводятся.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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