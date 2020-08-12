Эксперт: между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должно пройти не менее 28 дней

09:32 (мск), источник: ТАСС
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вакцинация от различных заболеваний, в том числе от коронавируса, возможна не менее чем через 28 дней после прививки от гриппа. Об этом сообщил
«Мы не знаем, как комбинируются эти два вируса (грипп и коронавирус — прим. ТАСС) в организме, как потом скомбинируются две вакцины, — сказал он. — Двадцать восемь дней [после вакцинации против гриппа] вы не можете прививаться ничем другим».
Эксперт отметил, что при получении прививок от гриппа и коронавируса с интервалом менее 28 дней вакцинация не даст нужного эффекта. «Либо у вас “провалится” первая вакцина, то есть не будет полноценного иммунного ответа, либо вы получите осложнения», — пояснил он.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в