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09:32 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должно пройти не менее 28 дней

Вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов отметил, что при получении двух прививок с интервалом менее 28 дней вакцинация не даст нужного эффекта.

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Источник: AFP 2020

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вакцинация от различных заболеваний, в том числе от коронавируса, возможна не менее чем через 28 дней после прививки от гриппа. Об этом сообщил вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов в эфире телеканала «Россия-1» в среду.

«Мы не знаем, как комбинируются эти два вируса (грипп и коронавирус — прим. ТАСС) в организме, как потом скомбинируются две вакцины, — сказал он. — Двадцать восемь дней [после вакцинации против гриппа] вы не можете прививаться ничем другим».

Эксперт отметил, что при получении прививок от гриппа и коронавируса с интервалом менее 28 дней вакцинация не даст нужного эффекта. «Либо у вас “провалится” первая вакцина, то есть не будет полноценного иммунного ответа, либо вы получите осложнения», — пояснил он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет — до двух лет.

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