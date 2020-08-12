Главный инфекционист США усомнился в безопасности российской вакцины

По его словам, разработать вакцину и подтвердить ее безопасность и эффективность для пациентов — это две разные вещи.
«Я надеюсь, что россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это», — сказал он.
Как отметил Фаучи, в США работают «над полдюжиной или больше вакцин». «Так что, если бы мы хотели рискнуть и причинить боль множеству людей или дать им
О регистрации в России первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 накануне, 11 августа, сообщил глава государства Владимир Путин. «Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал он.
Речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Минздрав принял решение зарегистрировать вакцину после экспертизы результатов клинических исследований, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, разработчики уже получили патент на изобретение. Производство вакцины будет осуществляться на двух площадках — Центра им. Гамалеи и компании «Биннофарм». Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года.
Как отмечал Мурашко, эта вакцина имеет высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя регистрацию вакцины от коронавируса в России, заявили, что ее исследование должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство. В организации сообщили, что поддерживают контакты с российскими учеными и властями страны и ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины.