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10:56 (мск), источник: РБК

Главный инфекционист США усомнился в безопасности российской вакцины

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи во время экспертной дискуссии, организованной телеканалом National Geographic, усомнился в безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса COVID-19, которая прошла регистрацию министерства здравоохранения.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 12.08
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29.0711.08
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, разработать вакцину и подтвердить ее безопасность и эффективность для пациентов — это две разные вещи.

«Я надеюсь, что россияне действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна. У меня есть серьезные сомнения в том, что они сделали это», — сказал он.

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Как отметил Фаучи, в США работают «над полдюжиной или больше вакцин». «Так что, если бы мы хотели рискнуть и причинить боль множеству людей или дать им что-то, что не работает, мы могли бы начать делать это, знаете ли, на следующей неделе. Однако это работает не так», — добавил инфекционист.

О регистрации в России первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 накануне, 11 августа, сообщил глава государства Владимир Путин. «Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал он.

Речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Минздрав принял решение зарегистрировать вакцину после экспертизы результатов клинических исследований, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, разработчики уже получили патент на изобретение. Производство вакцины будет осуществляться на двух площадках — Центра им. Гамалеи и компании «Биннофарм». Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года.

Как отмечал Мурашко, эта вакцина имеет высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19.

При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации, доложил министр президенту.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя регистрацию вакцины от коронавируса в России, заявили, что ее исследование должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство. В организации сообщили, что поддерживают контакты с российскими учеными и властями страны и ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях вакцины.

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