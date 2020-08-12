Опубликованы этапы переезда по программе реновации

За три года программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тысяч москвичей. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда: одни пакуют вещи, другие осматривают будущее жилье. В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены. Сдано в эксплуатацию 60 домов, еще 172 дома — в разной степени строительной готовности, 88 объектов — на стадии проектирования.
Кто поедет первым
При определении этапов переселения специалисты оценивали целый ряд факторов. В первую очередь это наличие свободных земельных участков. При этом важно было не просто найти землю для строительства максимально близко к расселяемым домам, но и соблюсти другие условия. Участок должен соответствовать всем требованиям градостроительного проектирования, а также строительным нормам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям безопасности и экологии. Также при подборе участка оценивалась его транспортная доступность и возможность обеспечения машино-местами жильцов будущего дома.
Помимо этого, в строящемся доме должны быть предусмотрены равнозначные квартиры для всех участников программы из расселяемых домов. При этом для жителей коммунальных квартир и общежитий должны быть предусмотрены отдельные квартиры, а для очередников — квартиры, исходя из нормы предоставления жилой площади. При проработке планировок также учитывались разнообразные варианты для тех, кто захочет увеличить площадь новой квартиры или даже приобрести еще одну со скидкой за счет механизма докупки.
Кроме площадки для строительства, также было важно оценить территорию, на которой расположены сносимые дома. Если есть транзитные магистральные трубопроводы, питающие сохраняемую застройку, то старые пятиэтажки можно легко и без дополнительных затрат отключить от электросетей, водо- и газопровода. Если нет, то сначала необходимо будет реконструировать инженерные сети, чтобы не оставить часть района без воды или света.
Большое внимание уделялось тому, чтобы была возможность организации на месте сноса более благоприятной городской среды с размещением зон отдыха, детских площадок, объектов сопутствующей инфраструктуры с проведением на завершающем этапе комплексного благоустройства.
На основании анализа всех этих факторов был составлен ориентировочный график переселения. В первый этап (2020−2024 годы) вошли те дома, которые удовлетворяли наибольшему количеству условий. То есть рядом было свободное пространство, где можно в короткие сроки приступить к строительству дома, не нарушая градостроительные нормы. А сами расселяемые дома в дальнейшем можно будет отключить от инженерных сетей и снести, освободив место для строительства жилья или социальных объектов, начав таким образом волновое переселение.
В первый этап новые квартиры получат почти 170 тысяч москвичей, проживающих в 930 старых домах.
Во второй этап — с 2025 по 2028 год — планируется начать переселение более 1630 домов, а это еще 330 тысяч москвичей. Остальные — около 380 тысяч человек — переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 года. Тогда планируется расселить более 1800 домов.
Теперь участники программы реновации смогут спланировать свой переезд, подготовить все необходимые документы, решить, нужно ли им докупать дополнительные квадратные метры или еще одну квартиру.
По оценкам специалистов, жители домов, которые попали в первую волну переселения, несколько выигрывают во времени. Однако переезжающие в рамках второго и третьего этапов получат более широкие возможности переезда и выбора квартиры в домах ближе к месту привычного проживания за счет строительства жилья на месте снесенных объектов первого этапа.
Отметим, что в дальнейшем сроки переселения будут актуализироваться и при необходимости могут быть скорректированы: в зависимости от хода строительства, подбора площадок, реализации пожеланий жителей, высказанных на публичных слушаниях, сроки переезда могут измениться.
Кроме того, в опубликованном перечне есть дома, для которых сроки переселения еще не определены — это 688 домов. Для этих территорий дорабатывается градостроительная документация. Как только все документы будут утверждены, жителям этих домов отдельно сообщат о сроках переезда. Этапы будут определены по мере утверждения градостроительной документации, но не позднее конца первого квартала 2021 года. Более подробную информацию можно будет получить в спецпроекте mos.ru.
Главные отличия новых домов
Монолитные дома по программе реновации строят по индивидуальным проектам. Каждое здание имеет свое лицо и характер, свои особенности. Например, в доме на Бауманской улице сделают арочные окна. На Ангарской улице фасады украсят необычным градиентом: чем выше, тем светлее будет облицовочный камень. В новом доме в Лосиноостровском районе на балконах установят витражное остекление.
Придать домам индивидуальность и расставить в городе яркие акценты позволяют вентилируемые фасады. Для облицовки зданий используют разные материалы: керамогранит, клинкерную плитку, разноцветные металлические кассеты. Кроме того, вентфасады легко и быстро монтировать, а еще они создают в здании комфортный микроклимат — защищают от жары летом и от холода зимой.
Дома, которые строят из современных панелей, не будут серыми и безликими. Сейчас технологии позволяют наносить на внешние стены разнообразные элементы декора — декоративную плитку, орнаменты и узоры. Современные панельные дома теплые и прочные, с хорошей тепло- и звукоизоляцией.
При этом есть и общие черты для всех: входы в подъезд и лифтовый холл расположены на одном уровне или с минимальным перепадом, минимум два лифта, коридоры не менее двух метров. Это сделано для того, чтобы и пенсионеры, и родители с колясками могли без труда выйти на прогулку или в магазин.
Площадь мест общего пользования в новых домах в 8,7 раза больше, чем в старых. В просторных холлах первого этажа разместятся колясочные. Особенно этому будут рады жители однокомнатных квартир — детские коляски, самокаты и велосипеды можно будет хранить прямо в подъезде на первом этаже. Если в старых домах на одного человека в среднем приходилось всего два или три квадратных метра нежилой площади, то в новых домах эта площадь выросла до 13−15 квадратных метров.
По решению жильцов в их доме также может появиться консьерж. Для него в подъездах новостроек предусмотрены специальные помещения.
Кроме этого, на первых нежилых этажах новых домов откроются магазины, аптеки, медицинские центры, кафе, отделения банков, предприятия бытового обслуживания.
Преимущества новых квартир
Изменились не только дома, но и сами квартиры. Количество комнат, а также жилая площадь в них не меньше, чем в старых. А кухни и санузлы стали больше. Если в пятиэтажках размеры кухни редко превышали шесть квадратных метров, то в новых домах кухни будут не менее девяти «квадратов». Кроме того, площади квартирам добавили широкие коридоры и балконы. В среднем площадь новых квартир на 30 процентов больше, чем старых. На одного человека в новом доме будет приходиться 28−30 квадратных метров площади квартир, в то время как в пятиэтажках этот показатель был около 18−20 квадратных метров.
Кроме того, в новых квартирах устанавливают современные системы отопления, а качественные стройматериалы и современные двухкамерные стеклопакеты в окнах сохранят тепло в доме. На радиаторах отопления — терморегуляторы для тех, кто предпочитает жить в прохладе. С их помощью можно будет отключить батареи, чтобы понизить температуру воздуха в квартире.
Все квартиры представляются с чистовой отделкой и полностью готовы для проживания. Участники программы заезжают в новые квартиры и не мучаются какими-то дополнительными ремонтными или отделочными работами.
В программе расселения пятиэтажек сносимой серии отделка была экономкласса. В новых домах по программе реновации — улучшенная отделка. Материалы отличаются долговечностью и эстетичностью. Обои, например, жильцы могут покрасить в любой цвет по своему вкусу. Кроме того, в квартирах установлены входные двери с повышенной звукоизоляцией, энергоэффективные стеклопакеты с москитными сетками, в санузлах плиткой облицованы все стены от пола до потолка.
Участники программы бесплатно получают равнозначные квартиры в своем районе. Сотрудники центров переселения помогают участникам программы при подготовке переезда, консультируют их по всем возникающим вопросам, подают документы на регистрацию права собственности на новую квартиру. Город помогает с переездом — бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт. Все гарантии программы строго соблюдаются.
Реновация стала решением одной из самых главных проблем, которые волнуют москвичей, — переехать из ветхого и устаревшего жилья в просторные, качественные, комфортные квартиры. Поэтому большинство горожан одобряет программу. И за три года ее реализации по решению собрания жителей ни один дом не вышел из программы.
Стартовые площадки
Все жители получают квартиры, в соответствии с законом, в районе проживания, максимально близко к старым домам. Стартовые площадки определены таким образом, чтобы москвичи переезжали в новые дома не просто в своем районе, а по возможности в пределах своего квартала. Расстояние до нового дома в среднем составляет около 600 метров.
В Бабушкинском районе, например, участники программы переезжали в новостройку на улице Летчика Бабушкина из соседних домов. Вещи переносили пешком, для переезда даже не понадобился транспорт. Привычный уклад жизни сохранился. Дети продолжают ходить в уже знакомые садики и школы, взрослым не пришлось менять привычные маршруты и вновь искать места, где выгоднее покупать еду или комфортнее отдыхать в парке. Так, жители новостройки на Изумрудной улице, переехавшие в новые квартиры из соседнего старого дома, гуляют все в том же парке «Торфянка».
В Конькове участникам программы пришлось переехать чуть дальше от старого дома, но зато они получили метро в шаговой доступности. А для жителей трех пятиэтажек на улице Кедрова сократился путь не только к метро, но и к поликлинике, школе.
Для участников программы реновации станции метро, Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров стали ближе в среднем на 460 метров, школы и детские сады — на 300 метров.
На сегодняшний день в перечень стартовых площадок программы реновации входит 453 адреса.
Кварталы реновации
Первые участники программы реновации получили ключи в феврале 2018 года. Сейчас город переходит от точечных стартовых переселений к поэтапному, а также к комплексному развитию городской среды. При строительстве домов по программе реновации реализовывается квартальный принцип застройки. Москвичи получат современные кварталы, которые позволят эффективно использовать территорию города. За счет четкого планирования пространств будет повышена доступность социальной инфраструктуры, созданы новые точки притяжения района.
Дворы с хаотичной парковкой превратятся в благоустроенные территории с зелеными пространствами и зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. Рядом с новыми домами будут все необходимые элементы инфраструктуры: детские сады, школы и больницы. На первых этажах зданий разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, творческие кружки и секции.
В новых кварталах удобно будет всем. Для детей строятся детские площадки, школы, взрослые получают рабочие места рядом с домом, а также спортивные, культурные и досуговые учреждения. Для москвичей старшего возраста в районах предусмотрены центры социального обслуживания, кружки, а также зеленые зоны для прогулок и тихого отдыха.
Инфраструктура новых кварталов полностью приспособлена для маломобильных горожан. Минимум ступенек, лифты, пандусы и широкие тротуары позволят комфортно перемещаться по всей территории района даже тем, кто передвигается на инвалидной коляске.
Большинство проектов будущих кварталов, включающих сотни новых социальных объектов, уже прошло общественные обсуждения.