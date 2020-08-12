Мурашко объяснил критику российской вакцины страхом конкуренции

«Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», — заявил Мурашко на брифинге, посвященном первой зарегистрированной вакцине от COVID-19.
Он отметил, что многие страны применяли форсированные режимы для исследований, но для подготовки российской вакцины уже имелось достаточно данных о вирусе.
Советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев добавил, что риск от вакцинации значительно ниже риска от контакта с заболевшим COVID-19.
«Риск от вакцинации значительно ниже риска контакта с коронавирусом и последствиями заболевания этой инфекцией. Используя возможности цифрового сообщества, сегодня мы можем в режиме реального времени контролировать безопасность вакцины и содействовать в том числе медицинским работникам по надлежащему ее применению», — сказал Глаголев.
11 августа вакцину на основе аденовирусного вектора зарегистрировали в министерстве здравоохранения России. Она стала первой зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в мире.
В Германии заявили о том, что данных о качестве, эффективности и безвредности российской вакцины пока нет и препарат еще не прошел третью фазу исследования, в связи с чем Германия не ведет переговоров «о развитии вакцины» с Москвой.
В США также сообщили, что российская вакцина от коронавируса прошла слишком мало испытаний и отстает от американских разработок. По словам помощника американского президента Келлиан Конуэй, шесть потенциальных вакцин в США находятся в третьей стадии разработки, Россия до этого не дошла.