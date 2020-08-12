Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 августаКатастрофа подлодки «Курск», начало продаж первого массового персонального компьютера IBM, день рождения Витуса Беринга и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама в Москве
19Атомный ужас
11:18 (мск), источник: Известия

Мурашко объяснил критику российской вакцины страхом конкуренции

Зарубежная критика российской вакцины от коронавируса безосновательна и вызвана страхом конкуренции. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 12 августа.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 12.08
Инфицировано902 701+5 102
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
29.0711.08
Скончалось15 260+129
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
29.0711.08
Выздоровело710 298+7 123
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
29.0711.08
Инфицировано20 295 343+202 488
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
29.0711.08
Скончалось741 423+5 169
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
29.0711.08
Выздоровело12 592 114+241 235
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
29.0711.08
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

«Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», — заявил Мурашко на брифинге, посвященном первой зарегистрированной вакцине от COVID-19.

Он отметил, что многие страны применяли форсированные режимы для исследований, но для подготовки российской вакцины уже имелось достаточно данных о вирусе.

Советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев добавил, что риск от вакцинации значительно ниже риска от контакта с заболевшим COVID-19.

Видео
Минздрав опубликовал фото зарегистрированной вакцины от коронавируса

«Риск от вакцинации значительно ниже риска контакта с коронавирусом и последствиями заболевания этой инфекцией. Используя возможности цифрового сообщества, сегодня мы можем в режиме реального времени контролировать безопасность вакцины и содействовать в том числе медицинским работникам по надлежащему ее применению», — сказал Глаголев.

11 августа вакцину на основе аденовирусного вектора зарегистрировали в министерстве здравоохранения России. Она стала первой зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в мире.

В Германии заявили о том, что данных о качестве, эффективности и безвредности российской вакцины пока нет и препарат еще не прошел третью фазу исследования, в связи с чем Германия не ведет переговоров «о развитии вакцины» с Москвой.

В США также сообщили, что российская вакцина от коронавируса прошла слишком мало испытаний и отстает от американских разработок. По словам помощника американского президента Келлиан Конуэй, шесть потенциальных вакцин в США находятся в третьей стадии разработки, Россия до этого не дошла.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков
Игра на камеру: почему на Украине распродают тюрьмы
В США усомнились в безопасности российской вакцины
Еврокомиссар: нужно закрыть доступ электроэнергии БелАЭС в ЕС
Астронавт показал пострадавший от взрыва Бейрут с борта МКС
Что принес третий день протестов в Белоруссии — видео
Дерущиеся посреди трассы сурки рассмешили пользователей соцсетей
Названы сферы с наивысшим риском увольнений
Как формируется иммунитет к коронавирусу
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Миледи из «Трех мушкетеров»: не узнать (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
3 типа женщин, которых мужчины избегают
Hi-Tech
В России рухнули цены на крутые телевизоры Украсят любую комнату
Авто
Первый тест седана Kia K5 – по силам ли ему бороться с Camry? На российский рынок вышла долгожданная новинка от Kia, которой предстоит закрепить успехи предшественницы
Кино
Назван актер с самыми высокими доходами Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых кинозвезд
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Помните Александру? Смотри, что с ней стало: фото
Леди
58-летняя жена Малинина продемонстрировала фигуру в бикини Эмма выглядит отлично.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь