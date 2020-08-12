Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама в Москве
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
13:50 (мск), источник: Московский комсомолец

Актер Киану Ривз нашел причину вечной хмурости россиян

Знаменитый американский актер Киану Ривз, несколько лет назад побывавший в Санкт-Петербурге на съемках фильма «Джон Уик», высказался о том, почему россияне редко улыбаются.

Источник: AP 2020
Новость
Киану Ривз в мемах: почему актер считается любимой знаменитостью Сети

По словам актера, россияне вечно хмурые из-за специфической внешних условий, в которых они живут. Ривз долго не понимал этой черты в жителях России, пока сам не пробыл в стране некоторое время, которое заняли съемки.

«Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе», — приводит слова актера «Царьград».

Однако за внешней суровостью россияне прячут «светлые души», отметил он. К тому же в России люди чрезвычайно гостеприимны и умеют отдыхать так, что ему «ещё на пару лет хватит».

Киану Ривз известен по ролям в трилогии «Матрица», боевике «Скорость» и в мистических детективных триллерах «Адвокат дьявола» и «Константин: Повелитель тьмы».

 Рублю предрекли "невиданное дно"
Белорусский поворот: "Вчера думал, власть сменим, сегодня не уверен"
В США усомнились в безопасности российской вакцины
Филипп Киркоров бессимптомно переболел коронавирусом
В США назвали российского игрока НХЛ подлецом
Блогера Андрея Пыжа арестовали по делу о доступе к гостайне
Крупнейшие катастрофы под водой в истории СССР и России
Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке
В США обнаружили оленя с колесом на шее (видео)
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Xiaomi представила идеальный доступный смартфон (цена) Бюджетный «all inclusive» по версии Xiaomi.
Авто
Первый тест седана Kia K5 – по силам ли ему бороться с Camry? На российский рынок вышла долгожданная новинка от Kia, которой предстоит закрепить успехи предшественницы
Кино
Юлия Высоцкая больше не хочет бриться налысо ради съемок Актриса призналась, что она консерватор и «даже трус»
Новости партнеров
Раскрыты детали разработки вакцины от коронавируса
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Оскорбивший ветерана блогер возмутил Сеть: это просто за гранью
Дети
37-летняя российская актриса Наталья Рудова беременна По данным журналистов, актриса ждет первенца
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь