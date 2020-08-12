13:50 (мск), источник: Московский комсомолец
Актер Киану Ривз нашел причину вечной хмурости россиян
Знаменитый американский актер Киану Ривз, несколько лет назад побывавший в
По словам актера, россияне вечно хмурые
«Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе», — приводит слова актера «Царьград».
Однако за внешней суровостью россияне прячут «светлые души», отметил он. К тому же в России люди чрезвычайно гостеприимны и умеют отдыхать так, что ему «ещё на пару лет хватит».
Киану Ривз известен по ролям в трилогии «Матрица», боевике «Скорость» и в мистических детективных триллерах «Адвокат дьявола» и «Константин: Повелитель тьмы».