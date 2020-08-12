Газета Liberation нарисовала Путина суперагентом с вакциной от COVID-19

A la une de Libé demainhttps://t.co/5vW6fexZc8 pic.twitter.com/8zRP8omj5E— Libération (@libe) August 11, 2020
После того как было объявлено о регистрации российской вакцины от коронавируса, французская газета Liberation на обложку нового номера поместила президента РФ Владимира Путина в роли суперагента Джеймса Бонда. Изображение сопровождается подписью «Завтра не умрет никогда» по аналогии с одним из фильмов бондианы. В номере также опубликована статья швейцарского
«Скорость, с которой российский президент объявил [о вакцине], удивляет. Скорость или спешка? ВОЗ очень осторожно отреагировала на российские заявления… Есть сомнения по серьезности клинических исследований и в России», — начинается номер Liberation за 12 августа.
Газета приводит статью Баллу, в которой тот называет быструю регистрацию российской вакцины от коронавируса политическим шагом. Исследователь предполагает, что власти РФ пренебрегли теми или иными необходимыми испытаниями, чтобы «утереть нос» соперникам, в том числе на Западе. Он подчеркнул, что если вакцина покажет себя хорошо, то регистрация до конца третьей фазы испытаний может «положить конец столетнему принципу работы научного сообщества».
Баллу отметил, что миру известны случаи преждевременного применения непроверенных вакцин, и привел в пример инцидент в 1976 году, когда от свиного гриппа умер американский солдат, после чего власти США провели массовую вакцинацию наскоро разработанным препаратом. «У части привитых тогда развился синдром Гийена — Барре (вызывает паралич дыхания). Этот случай породил сильную боязнь вакцин и прививок в обществе», — добавил он.
Зарубежные журналы нередко изображают президента РФ Владимира Путина в различных амплуа. Художники немецкого Cicero превращали его в Сальвадора Дали, их коллеги из Die Weltwoche изображали главу РФ как Терминатора, Der Spiegel рисовал его гигантом, а австрийские News делали его Джокером из «Темного рыцаря».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавируса будут готовы через две недели — к концу августа. Их направят медикам, чтобы врачи могли защититься от инфекции. Вакцинация будет добровольной. Производство препарата будет направлено прежде всего на решение эпидемии в рамках России, чтобы позволить как можно большему числу граждан получить иммунитет, уточнил министр. Мурашко добавил, что у зарубежных критиков вакцины нет оснований в ней сомневаться, кроме желания очернить конкурента. Он пояснил, что результаты исследований вакцины против коронавируса будут опубликованы после экспертной оценки российскими специалистами.