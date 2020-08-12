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14:55 (мск), источник: Daily Storm

Газета Liberation нарисовала Путина суперагентом с вакциной от COVID-19

Президент РФ изображен в роли Джеймса Бонда.

Коронавирус COVID-19
15:25 (мск)Исследователь коронавируса раскритиковал российскую вакцину
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:27 MSK, 12.08
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После того как было объявлено о регистрации российской вакцины от коронавируса, французская газета Liberation на обложку нового номера поместила президента РФ Владимира Путина в роли суперагента Джеймса Бонда. Изображение сопровождается подписью «Завтра не умрет никогда» по аналогии с одним из фильмов бондианы. В номере также опубликована статья швейцарского эксперта-генетика Франсуа Баллу, который считает быстрое появление вакцины политическим шагом российского лидера.

«Скорость, с которой российский президент объявил [о вакцине], удивляет. Скорость или спешка? ВОЗ очень осторожно отреагировала на российские заявления… Есть сомнения по серьезности клинических исследований и в России», — начинается номер Liberation за 12 августа.

Газета приводит статью Баллу, в которой тот называет быструю регистрацию российской вакцины от коронавируса политическим шагом. Исследователь предполагает, что власти РФ пренебрегли теми или иными необходимыми испытаниями, чтобы «утереть нос» соперникам, в том числе на Западе. Он подчеркнул, что если вакцина покажет себя хорошо, то регистрация до конца третьей фазы испытаний может «положить конец столетнему принципу работы научного сообщества».

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Мурашко: Критические мнения зарубежных коллег о российской вакцине от COVID-19 безосновательны

Баллу отметил, что миру известны случаи преждевременного применения непроверенных вакцин, и привел в пример инцидент в 1976 году, когда от свиного гриппа умер американский солдат, после чего власти США провели массовую вакцинацию наскоро разработанным препаратом. «У части привитых тогда развился синдром Гийена — Барре (вызывает паралич дыхания). Этот случай породил сильную боязнь вакцин и прививок в обществе», — добавил он.

Зарубежные журналы нередко изображают президента РФ Владимира Путина в различных амплуа. Художники немецкого Cicero превращали его в Сальвадора Дали, их коллеги из Die Weltwoche изображали главу РФ как Терминатора, Der Spiegel рисовал его гигантом, а австрийские News делали его Джокером из «Темного рыцаря».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавируса будут готовы через две недели — к концу августа. Их направят медикам, чтобы врачи могли защититься от инфекции. Вакцинация будет добровольной. Производство препарата будет направлено прежде всего на решение эпидемии в рамках России, чтобы позволить как можно большему числу граждан получить иммунитет, уточнил министр. Мурашко добавил, что у зарубежных критиков вакцины нет оснований в ней сомневаться, кроме желания очернить конкурента. Он пояснил, что результаты исследований вакцины против коронавируса будут опубликованы после экспертной оценки российскими специалистами.

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