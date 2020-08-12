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14:39 (мск), источник: Секрет Фирмы

Чиновница упрекнула безработных россиян в лени из-за «высоких» пособий в 5000 рублей

Сотрудница центра занятости из Нефтекамска (Башкирия) Ирина Семенихина объяснила, почему в городе резко вырос уровень безработицы и возник «кадровый голод». По словам чиновницы, горожане просто ленятся работать из-за «высоких» пособий в 5000 рублей.

Источник: Reuters

«Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице», — рассказала Семенихина на оперативном совещании с мэром города Ратмиром Мавлиевым. По её убеждению, отсутствие очереди желающих устроиться на работу связано с тем, что «там работать надо, а у них пособие большое».

Минимальный размер пособия по безработице в Нефтекамске составляет 5175 рублей. Кроме того, если в семье есть дети, выплаты автоматически увеличиваются из расчёта 3000 рублей на ребёнка. «А три ребёнка — это уже почти 15 000 рублей, то есть выше минимального размера оплаты труда», — указала Семенихина. По убеждению чиновницы, человеку просто не нужно работать, раз он может получать в центре занятости такие деньги.

Семенихина обратила внимание на значительное увеличение числа безработных с начала пандемии коронавируса. По её данным, до 1 марта 2020 года на учёте в центре занятости состояло 780 человек. К началу августа в Нефтекамске зарегистрировали уже 4262 безработных.

Слова Мавлиевой возмутили горожан. Некоторые указали, что слова о 5175 рублях являются преувеличением, а реальные выплаты не превышают 1700 рублей. «Сама бы она пожила на эти деньги, как будто из своего кармана платит!», — написали в комментариях паблика городского телеканала. Кроме того, местный общественник Александр Афанасьев дошёл до центра и ознакомился с вакансиями, которые там предлагают. Как оказалось, зарплата у большинство из них не превышает 15 000 рублей.

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Рост безработицы в России фиксируется с весны, когда в результате «нерабочих дней», затянувшихся на полтора месяца, многие предприятия вынуждены были закрыться и сократить своих сотрудников. К осени реальное число безработных в России может вырасти до 20 млн человек, прогнозируют эксперты.

Пришлось оправдываться

Семенихина пояснила, что никого и ни в чём упрекать «ни в коем случае не собиралась», а журналисты просто неверно поняли смысл её тезисов, который она пыталась донести в докладе об адресной помощи для малоимущих.

На местном телевидении «сделали нарезку таким образом, что кто-то из безработных имеет большие льготы и так далее», убеждена чиновница. По её словам, она просто хотела объяснить, что «на данный момент вакансии, зарплаты, предлагаемые работодателем на рынке трудоустройства, ниже, чем пособие по безработице».

Анатолий Круглов

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