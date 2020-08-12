Пенсионера в Италии оштрафовали за кукареканье петуха

83-летнего жителя городка Кастирага-Видардо в Италии оштрафовали за петуха, который кукарекал по утрам. Анджело Болетти должен будет заплатить 166 евро за «неудобства», доставленные соседям.
«Я просто потерял дар речи. В чем здесь смысл?» — сказал Болетти в интервью итальянскому изданию Il Cittadino.
Петух по кличке Карлино жил в саду пенсионера около 10 лет. Теперь птицу пришлось отдать другу из-за постоянных жалоб соседей.
По местным правилам, домашние животные должны содержаться на территории, удаленной от соседних домов минимум на 10 метров. Карлино жил в клетке на положенном расстоянии от забора, но это не мешало ему будить всех соседей на рассвете.
Болетти считает, что не нарушил закон, и намерен обжаловать штраф.