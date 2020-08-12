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15:11 (мск), источник: Life.ru

Доктор Мясников рассказал, будет ли делать прививку от коронавируса

Медик находится в группе риска сразу по двум критериям: возрасту и роду деятельности.

Коронавирус COVID-19
15:25 (мск)Исследователь коронавируса раскритиковал российскую вакцину
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:27 MSK, 12.08
Инфицировано902 701+5 102
30.07
5509
31.07
5482
1.08
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Скончалось15 260+129
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Выздоровело710 298+7 123
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Инфицировано20 372 619+253 108
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Скончалось743 344+6 218
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Источник: РИА "Новости"

Российский врач и телеведущий Александр Мясников намерен привиться российской вакциной от коронавируса, как только появится возможность. Об этом он рассказал агентству «Москва».

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Названы сроки выпуска первых партий российской вакцины от COVID-19

— Лично я себе сделаю. Потому что я дважды в группе риска — и по возрасту, и по профессии. Мы знаем, что 30% врачей, работающих в госпиталях, заражаются и в мире каждый десятый умерший — это врач, — объяснил Мясников.

Главврач московской больницы № 71 признался, что ему как руководителю всегда тяжело отправлять врачей в «красную зону». По словам доктора Мясникова, это было бы легче при наличии у медработников прививки. Он сравнил вакцинацию врача с надетым на полицейского бронежилетом.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что вакцина формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о препарате.

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