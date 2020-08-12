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16:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Советский и российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, который вручил ему президент Белоруссии Александр Лукашенко. Народный артист СССР заявил, что ему стыдно носить орден, связанный с правителем, который создал «для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией». Об этом он написал в открытом письме к белорусскому лидеру.

Источник: РИА "Новости"

Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии. Награда была учреждена в 1995 году, за 25 лет ей отметили только 230 человек.

«Сегодня на вашем “празднике” царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране… Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением», — написал дирижер.

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Спиваков напомнил, что многократно выступал в Минске и других городах Белоруссии, а 10 лет назад создал фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», благодаря которому в республику «приезжали выдающиеся артисты мира, прославленные балетные труппы, уникальные хоровые коллективы». «Ваша “черная” сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются, для того чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что “плачущие утешатся”? Так и будет!» — заключил артист.

Протесты продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Демонстранты не согласны с результатами выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Власти жестко подавляют протесты, используют светошумовые гранаты, дубинки, слезоточивый газ. За три дня протестов задержано более 6 тыс. человек, как минимум один погиб.

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17:16 (мск)© Ньюстюб
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