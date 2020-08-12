Как таял последний канадский ледник в Арктике: съемки со спутника
Компания Planet Earth выпустила серию спутниковых фотографий четырехтысячелетнего шельфового ледника Милна, который в конце июля раскололся на фрагменты и частично ушел под воду. Шельфовые ледники — то есть такие, которые продолжают собой наземные ледяные покровы, — исчезают по всей планете.
31 июля: в северной части ледника появились трещины | Источник:PLANET LABS INC
Ледник Милна был последним целым шельфовым ледником на территории Канады. В последних числах июля он фактически перестал существовать, потеряв участок площадью в 80 квадратных километров, или около 43% своей площади.
К третьему августа отколовшийся ледяной остров тоже раскололся на две части, каждая из которых отправилась в свободное плавание.
Последний шельфовый ледник Канады расколот, но когда-то северное побережье острова Элсмир, на котором он находился, было полностью покрыто льдом. Еще в начале 20-го века здесь была толща льда площадью 8600 кв. км. К концу века от нее остались только мелкие острова общей площадью чуть больше тысячи кв. км.
Это новая реальность. Если раньше экологи из ООН предсказывали, что Арктика сохранит большую часть льда до 2050 года, а некоторые — даже что до 2100. Но теперь такие расчеты считаются оптимистичными.
Опубликованные фотографии со спутников Dove компании Californian Planet запечатлели моменты до распада ледника (26 июля) и после (31 июля).
На фотографиях на поверхности ледника видны огромные лужи талой воды. Их наличие может ускорить распад ледника — вода своей массой давит на трещины во льду и расширяет их. Это небыстрый процесс, но в результате трещины доходят до основания ледника и от него откалываются многокилометровые участки.
Каждый год на леднике Милна формируются озера и реки талой воды | Источник:JÉRÉMIE BONNEAU
Шельфовые ледники исчезают на обоих полюсах планеты. По словам ученых, в Арктике их осталось совсем немного, а Милнский был последним, которого глобальное потепление почти не коснулось.
Шестое августа - на этом снимке видны отходящие от ледника острова | Источник:COPERNICUS DATA/ESA/SENTINEL HUB
Что происходит, когда ледник исчезает полностью, ученым тоже известно. В прошлом году в Исландии устроили похороны ледника Окйёкудль, некогда покрывавшего почти 40 кв. км, а сегодня исчезнувшего полностью, оставив только голый недействующий вулкан.
На геологической карте 1901 года ледник Окйёкудль занимал 38 квадратных километров, к 1945 году — всего пять. В 2019-м местные жители выдали леднику «свидетельство о смерти» в виде мемориальной доски. «Ок — первый ледник Исландии, который потерял свой статус ледника. В следующие 200 лет все наши ледники разделят его судьбу», — написано на ней.
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