Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 августаКатастрофа подлодки «Курск», начало продаж первого массового персонального компьютера IBM, день рождения Витуса Беринга и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
19Атомный ужас
16:36 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как таял последний канадский ледник в Арктике: съемки со спутника

Компания Planet Earth выпустила серию спутниковых фотографий четырехтысячелетнего шельфового ледника Милна, который в конце июля раскололся на фрагменты и частично ушел под воду. Шельфовые ледники — то есть такие, которые продолжают собой наземные ледяные покровы, — исчезают по всей планете.

31 июля: в северной части ледника появились трещины | Источник: PLANET LABS INC

Ледник Милна был последним целым шельфовым ледником на территории Канады. В последних числах июля он фактически перестал существовать, потеряв участок площадью в 80 квадратных километров, или около 43% своей площади.

К третьему августа отколовшийся ледяной остров тоже раскололся на две части, каждая из которых отправилась в свободное плавание.

Последний шельфовый ледник Канады расколот, но когда-то северное побережье острова Элсмир, на котором он находился, было полностью покрыто льдом. Еще в начале 20-го века здесь была толща льда площадью 8600 кв. км. К концу века от нее остались только мелкие острова общей площадью чуть больше тысячи кв. км.

Таяние и фрагментация льда продолжались — в 2003, 2005, 2008, 2011 и 2012 годах ученые отмечали потерю крупных площадей ледника, а кульминация пришлась на конец июля нынешнего года.

Сейчас площадь ледников острова Элсмир меньше 500 кв. км., а оставшейся шельфовой части ледника Милна — 106 кв. км.

26 июля: ледник Милна, остаток когда-то огромной шельфовой ледниковой структуры, еще цел | Источник: PLANET LABS INC

2035

Если то, что сегодня происходит в Арктике, похоже на последний межледниковый период, то по расчетам ученых, льда там не останется уже через 15 лет.

Перспектива потери морского льда к 2035 году должна помочь нам всем сосредоточиться на снижении выделений углекислого газа как можно быстрее.
Луиз Сайм
Ученая, занимающаяся построением климатических моделей
Читайте также
Таяние льда в Арктике опередило самые мрачные прогнозы

Это новая реальность. Если раньше экологи из ООН предсказывали, что Арктика сохранит большую часть льда до 2050 года, а некоторые — даже что до 2100. Но теперь такие расчеты считаются оптимистичными.

Опубликованные фотографии со спутников Dove компании Californian Planet запечатлели моменты до распада ледника (26 июля) и после (31 июля).

На фотографиях на поверхности ледника видны огромные лужи талой воды. Их наличие может ускорить распад ледника — вода своей массой давит на трещины во льду и расширяет их. Это небыстрый процесс, но в результате трещины доходят до основания ледника и от него откалываются многокилометровые участки.

Каждый год на леднике Милна формируются озера и реки талой воды | Источник: JÉRÉMIE BONNEAU

Шельфовые ледники исчезают на обоих полюсах планеты. По словам ученых, в Арктике их осталось совсем немного, а Милнский был последним, которого глобальное потепление почти не коснулось.

Шестое августа - на этом снимке видны отходящие от ледника острова | Источник: COPERNICUS DATA/ESA/SENTINEL HUB

Что происходит, когда ледник исчезает полностью, ученым тоже известно. В прошлом году в Исландии устроили похороны ледника Окйёкудль, некогда покрывавшего почти 40 кв. км, а сегодня исчезнувшего полностью, оставив только голый недействующий вулкан.

На геологической карте 1901 года ледник Окйёкудль занимал 38 квадратных километров, к 1945 году — всего пять. В 2019-м местные жители выдали леднику «свидетельство о смерти» в виде мемориальной доски. «Ок — первый ледник Исландии, который потерял свой статус ледника. В следующие 200 лет все наши ледники разделят его судьбу», — написано на ней.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Мне не по себе от кадров, где люди с дырками в теле". Интервью главреда...
Коронавирус в мире: Китай приоткрывает границы, Европа надевает маски, Б...
Лукашенко «по-хорошему» предупредил протестующих
UC Rusal обвинили в неспособности слезть с «дивидендной иглы»
Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко
У Ефремова подтвердили инсульт
«Курск»: история одной трагедии (фото)
Рыбак запечатлел преследующую его акулу
Путин попал на обложку Liberation в образе Бонда с вакциной
Здоровье
«Вечно молодая» 81-летняя учительница раскрыла секреты своей красоты Она проработала 56 лет и недавно вышла на пенсию.
Hi-Tech
Почему в Белоруссии отключался интернет Цифровой железный занавес
Горячие темы на Авто
Кто рискнёт? 176
Все авиакомпании в период пандемии кидают своих пассажиров и не возвращают деньги? Поделитесь опытом. 134
Все будет хорошо?! 116
Хочу купить или женщину найти ! 74
Кино
Гусева показала изменившуюся на съемках внешность Актриса рассказала о непростой роли
Новости партнеров
Россия приблизилась к созданию эффективной вакцины
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Раскрыты детали разработки вакцины от коронавируса
Популярные темы на «Детях»
Жилье для дочери. 429
Прием ОК. Стоит ли начинать. 138
Как вы ласково называете мужчину/мужа? 111
Терапевтические сказки-это дело! 92
Новости партнеров
В Киеве прозрели: Запад целенаправленно уничтожает Украину с первог...
МВД Белоруссии: в Бресте милиция открывала огонь на поражение
Жириновский о Лукашенко: «Сколько еще мы согласны содержать дармоеда?»
В штабе Тихановской отреагировали на её видеообращение
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь