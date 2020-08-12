Учеба в пандемию: как защитить ребенка в школе

Детям в начале этого учебного года потребуется особая защита — ведь именно осенью медики обещают вторую волну коронавирусной инфекции в России. При этом для обеспечения школьникам безопасности необходимо учесть некоторые нюансы.
Так, ученикам младших классов не рекомендуется использовать спиртовые кожные антисептики, заявил директор ФБУН НИИ дезинфектологии, доктор медицинских наук Николай Шестопалов.
«Наши исследования показали, что кожно-резорбтивное действие (действие лекарственных средств или токсичных веществ, проявляющееся после всасывания их в кровь — “Газета.Ru”) достаточно выражено для этой возрастной категории», — сказал он в Общественной палате на круглом столе «Обеспечение гигиены в образовательных учреждениях».
Учитывая, что обработку рук нужно проводить в течение дня несколько раз, нагрузка на организм ребенка будет существенная, считает эксперт. «Антисептики при частом применении нарушают иммунный барьер кожи. Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем», — также напомнила «Газете.Ru» иммунолог Елена Чурина, добавив, что дезинфекторы с хлором детям применять ни в коем случае нельзя.
С ней согласился и член Союза педиатров России Ильдар Зиннатуллин. «Учитывая чувствительную кожу детей, лучше пользоваться мягкими средствами. На крайний случай у всех дома есть перекись водорода», — сказал медик «Газете.Ru».
Терапевт Марина Казакова в свою очередь призвала использовать сертифицированные средства, предназначенные именно для детей. «Их кожа действительно отличается от кожи взрослых», — подчеркнула она в беседе с «Газетой.Ru».
Между тем инфекционист-бактериолог Дмитрий Ахмадеев уверен, что школьникам лучше вовсе отказаться от антисептиков и пользоваться мылом.
«Это всегда лучший вариант. Антисептик имеет место там, где нет возможности вымыть руки — например, когда выходите с метро или покупает мороженное на улице», — заявил специалист «Газете.Ru».
Иммунолог Чурина в свою очередь добавила, что мыть руки детям следует раз в два часа.
Носить маски детям также необязательно, убеждена Елена Чурина. В Японской ассоциации педиатров отмечали, что в жаркую погоду маска может увеличить риск развития теплового удара у ребенка, а также создать дополнительную нагрузку на сердце. «Жар не покидает маску, и есть высокий риск теплового удара», — подчеркивал глава ассоциации Акира Камикава.
Кроме того, ношение маски может привести к потери концентрации.
Ритм и глубина дыхания у детей меняется несколько раз в минуту. Маска, как препятствие для вдоха и выдоха, может вызвать сонливость, быструю утомляемость, приступы паники и тревоги. Ведь в момент ее ношения мозг ребенка испытывает гипоксию со всеми вытекающими обстоятельствами.
Ильдар Зиннатуллинчлен Союза педиатров России
Перчатки тоже не принесут школьникам особой пользы. «Коронавирус не проникает через кожу — перчатки нужны для того, чтобы их надеть, когда нужно до чего-то дотрагиваться, и снять сразу же после того, как такая необходимость отпала. Если ходить в них целый день, чесать ими глаза и нос, как могут делать школьники, — это принесет только вред», — рассказала «Газете.Ru» терапевт Мария Казакова.
Она сообщила, что для защиты детей родители могут давать им профилактическую дозу витамина D3 и внимательно наблюдать за их состоянием. «При любых признаках недомогания нужно оставить ребенка дома — это взаимоуважение», — отметила медик.
Также взрослым стоит позаботиться о вакцинации детей от гриппа и пневмококковой инфекции.
«От коронавируса это не поможет, зато снизит риски при наложении болезней», — уточнила Казакова. Вместе с тем по приходе домой детям можно промывать нос и горло физраствором или аквалором, рассказала Елена Чурина.
Тем не менее, родители не смогут проконтролировать, заботятся ли дети о своем здоровье в школе самостоятельно — моют ли руки, соблюдают ли дистанцию.
«Многие взрослые люди не воспринимают ограничения всерьез, и принудить их к тому же ношению масок и соблюдению социальной дистанции можно только штрафами. Что уж говорить о детях, которые ведут еще не такую осознанную жизнь, как взрослые», — заметила в беседе с «Газетой.Ru» психолог Лиля Правда.
По ее словам, в школе контролировать соблюдение защитных мер должны учителя. «Но зачастую, они не являются авторитетом для ребенка. Поэтому проговорите важность правил с ним дома», — посоветовала эксперт.
Школьнику важно объяснить, что отсутствие симптомов не исключает того, что он может быть болен и передавать инфекцию своим родственникам, которые могут просто не пережить эту болезнь, подчеркивает психолог.
«Возможно, есть дети, которые хотят “специально заболеть”, чтобы прогулять школу, но тут вы также можете объяснить своему ребенку, что тогда в школе введут карантин и вся учеба будет в онлайн-режиме. И вместо прогулок и встреч с друзьями он еще и безвылазно будет сидеть дома на изоляции долгое время», — добавила Правда.
«В целом стоит просто обсудить все эти моменты с детьми, так как они достаточно активные, им тяжело было просиживать весну дома, и осень так же безвылазно сидеть они не захотят», — заключила собеседница «Газеты.Ru».