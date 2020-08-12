Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
19Атомный ужас
17:37 (мск), источник: Газета.Ру

Учеба в пандемию: как защитить ребенка в школе

Антисептики могут быть вредны для учеников младших классов — врачи рассказали «Газете.Ru», что санитайзеры нарушают иммунный барьер детской кожи. Кроме того, токсичные вещества данных растворов быстрее всасываются в кровь школьников. Вместе с тем ношение перчаток может привести к более быстрому распространению инфекции, а масок — к потере концентрации и сонливости. Как же защитить детей от COVID-19 во время учебы и научить их следить за здоровьем самостоятельно, рассказывает «Газета.Ru».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:27 MSK, 12.08
Инфицировано902 701+5 102
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
30.0712.08
Скончалось15 260+129
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
30.0712.08
Выздоровело710 298+7 123
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
30.0712.08
Инфицировано20 391 697+265 245
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
30.0712.08
Скончалось743 724+6 439
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
30.0712.08
Выздоровело12 624 538+244 128
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
30.0712.08
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Детям в начале этого учебного года потребуется особая защита — ведь именно осенью медики обещают вторую волну коронавирусной инфекции в России. При этом для обеспечения школьникам безопасности необходимо учесть некоторые нюансы.

Так, ученикам младших классов не рекомендуется использовать спиртовые кожные антисептики, заявил директор ФБУН НИИ дезинфектологии, доктор медицинских наук Николай Шестопалов.

«Наши исследования показали, что кожно-резорбтивное действие (действие лекарственных средств или токсичных веществ, проявляющееся после всасывания их в кровь — “Газета.Ru”) достаточно выражено для этой возрастной категории», — сказал он в Общественной палате на круглом столе «Обеспечение гигиены в образовательных учреждениях».

Учитывая, что обработку рук нужно проводить в течение дня несколько раз, нагрузка на организм ребенка будет существенная, считает эксперт. «Антисептики при частом применении нарушают иммунный барьер кожи. Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем», — также напомнила «Газете.Ru» иммунолог Елена Чурина, добавив, что дезинфекторы с хлором детям применять ни в коем случае нельзя.

С ней согласился и член Союза педиатров России Ильдар Зиннатуллин. «Учитывая чувствительную кожу детей, лучше пользоваться мягкими средствами. На крайний случай у всех дома есть перекись водорода», — сказал медик «Газете.Ru».

Терапевт Марина Казакова в свою очередь призвала использовать сертифицированные средства, предназначенные именно для детей. «Их кожа действительно отличается от кожи взрослых», — подчеркнула она в беседе с «Газетой.Ru».

Между тем инфекционист-бактериолог Дмитрий Ахмадеев уверен, что школьникам лучше вовсе отказаться от антисептиков и пользоваться мылом.
Новость
Как носить маски в жару. Простые советы для ковидного лета

«Это всегда лучший вариант. Антисептик имеет место там, где нет возможности вымыть руки — например, когда выходите с метро или покупает мороженное на улице», — заявил специалист «Газете.Ru».

Иммунолог Чурина в свою очередь добавила, что мыть руки детям следует раз в два часа.

Носить маски детям также необязательно, убеждена Елена Чурина. В Японской ассоциации педиатров отмечали, что в жаркую погоду маска может увеличить риск развития теплового удара у ребенка, а также создать дополнительную нагрузку на сердце. «Жар не покидает маску, и есть высокий риск теплового удара», — подчеркивал глава ассоциации Акира Камикава.

Кроме того, ношение маски может привести к потери концентрации.

Ритм и глубина дыхания у детей меняется несколько раз в минуту. Маска, как препятствие для вдоха и выдоха, может вызвать сонливость, быструю утомляемость, приступы паники и тревоги. Ведь в момент ее ношения мозг ребенка испытывает гипоксию со всеми вытекающими обстоятельствами.
Ильдар Зиннатуллин
член Союза педиатров России

Перчатки тоже не принесут школьникам особой пользы. «Коронавирус не проникает через кожу — перчатки нужны для того, чтобы их надеть, когда нужно до чего-то дотрагиваться, и снять сразу же после того, как такая необходимость отпала. Если ходить в них целый день, чесать ими глаза и нос, как могут делать школьники, — это принесет только вред», — рассказала «Газете.Ru» терапевт Мария Казакова.

Она сообщила, что для защиты детей родители могут давать им профилактическую дозу витамина D3 и внимательно наблюдать за их состоянием. «При любых признаках недомогания нужно оставить ребенка дома — это взаимоуважение», — отметила медик.

Также взрослым стоит позаботиться о вакцинации детей от гриппа и пневмококковой инфекции.

«От коронавируса это не поможет, зато снизит риски при наложении болезней», — уточнила Казакова. Вместе с тем по приходе домой детям можно промывать нос и горло физраствором или аквалором, рассказала Елена Чурина.

Новость
Одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса

Тем не менее, родители не смогут проконтролировать, заботятся ли дети о своем здоровье в школе самостоятельно — моют ли руки, соблюдают ли дистанцию.

«Многие взрослые люди не воспринимают ограничения всерьез, и принудить их к тому же ношению масок и соблюдению социальной дистанции можно только штрафами. Что уж говорить о детях, которые ведут еще не такую осознанную жизнь, как взрослые», — заметила в беседе с «Газетой.Ru» психолог Лиля Правда.

По ее словам, в школе контролировать соблюдение защитных мер должны учителя. «Но зачастую, они не являются авторитетом для ребенка. Поэтому проговорите важность правил с ним дома», — посоветовала эксперт.

Школьнику важно объяснить, что отсутствие симптомов не исключает того, что он может быть болен и передавать инфекцию своим родственникам, которые могут просто не пережить эту болезнь, подчеркивает психолог.

«Возможно, есть дети, которые хотят “специально заболеть”, чтобы прогулять школу, но тут вы также можете объяснить своему ребенку, что тогда в школе введут карантин и вся учеба будет в онлайн-режиме. И вместо прогулок и встреч с друзьями он еще и безвылазно будет сидеть дома на изоляции долгое время», — добавила Правда.

«В целом стоит просто обсудить все эти моменты с детьми, так как они достаточно активные, им тяжело было просиживать весну дома, и осень так же безвылазно сидеть они не захотят», — заключила собеседница «Газеты.Ru».

Александра Ефимова

 «Будто террористка»: Глюкоза объяснила свою фразу про Крым
Главное правило: как подготовиться к вакцинации от COVID-19
Лукашенко «по-хорошему» предупредил протестующих
UC Rusal обвинили в неспособности слезть с «дивидендной иглы»
Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко
У Ефремова подтвердили инсульт
«Курск»: история одной трагедии (фото)
Рыбак запечатлел преследующую его акулу
Путин попал на обложку Liberation в образе Бонда с вакциной
Gnezdo.ru
«Рабыня Изаура» спустя 44 года: не узнать (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Миледи из «Трех мушкетеров»: не узнать (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Почему в Белоруссии отключался интернет Цифровой железный занавес
Кино
Гусева показала изменившуюся на съемках внешность Актриса рассказала о непростой роли
Новости партнеров
Россия приблизилась к созданию эффективной вакцины
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Раскрыты детали разработки вакцины от коронавируса
Дети
Известный 29-летний певец впервые станет отцом Британский певец Эд Ширан и его супруга Черри скоро станут родителями
Новости партнеров
В Киеве прозрели: Запад целенаправленно уничтожает Украину с первог...
МВД Белоруссии: в Бресте милиция открывала огонь на поражение
Жириновский о Лукашенко: «Сколько еще мы согласны содержать дармоеда?»
В штабе Тихановской отреагировали на её видеообращение
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Более 500 метров: самая высокая волна цунами за всю историю
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь