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18:21 (мск), источник: Forbes

Глава РФПИ заявил об «информационной войне» против российской вакцины от COVID-19

Регистрация Россией вакцины от коронавируса «разделила мир» на тех, кто этому рад, и тех, кто ведет «информационную войну», заявил Кирилл Дмитриев. Ко второй группе он отнес «некоторые американские медиа» и «некоторых американцев».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:27 MSK, 12.08
Инфицировано902 701+5 102
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Инфицировано20 405 098+274 892
30.07
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Скончалось744 211+6 817
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Выздоровело12 625 076+242 220
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Источник: Минздрав РФ

Критика российской вакцины от коронавируса Sputnik V со стороны представителей стран Запада основана на предвзятом отношении. Об этом CNBC заявил Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансирующего производство вакцины, которую разработал Центр имени Гамалеи.

Сообщение о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину, «разделило мир» на «страны, которые считают, что это отличные новости», и тех, кто ведет масштабную «информационную войну против российской вакцины», отметил Дмитриев. Ко второй группе он отнес «некоторые американские медиа» и «некоторых американцев».

«Мы не ждали ничего другого. Мы не пытаемся убедить США», — подчеркнул Дмитриев. По его словам, Россия показывает миру: «У нас есть эта технология. Она может быть доступна вашей стране в ноябре-декабре, если это устраивает вашего регулятора». Тогда как людям, настроенным «очень скептически», Россия «желает удачи» в разработке собственных вакцин, отметил глава РФПИ.

Дмитриев также признал, что Россия должна была делиться данными о вакцине, и назвал «обоснованной критикой» обвинения в том, что пока страна этого не сделала. «Мы согласны с тем, что пока не было опубликовано ничего детального. Мы лишь посылаем некоторую информацию о результатах первых этапов клинических испытаний некоторым нашим партнерам», — сказал он, подчеркнув, что «все будет опубликовано в августе».

О том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, во вторник сообщил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что она «прошла все необходимые проверки» и даже была испытана на себе его дочерью. Однако в безопасности вакцины многие усомнились. Так, в начале августа многие иностранные СМИ написали, что российские власти, возможно, торопятся с разработкой, ставя политический престиж выше безопасности граждан. Незадолго до регистрации вакцины Ассоциация организаций по клиническим исследованиям просила отложить ее, пока не будет успешно завершена третья стадия клинических испытаний. Позднее свои сомнения в отношении безопасности вакцины также выразили главный инфекционист США Энтони Фаучи и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в среду заявил о безосновательности критических высказываний и назвал их проявлением конкуренции. Он рассказал, что планирует привиться сам. Дмитриев сообщал об уже пройденной вакцинации.

Александр Пятин

Глава фонда: РФПИ получил предварительный запрос на 1 миллиард ампул с вакциной от коронавируса из 20 стран
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10:26 (мск)© Ньюстюб
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