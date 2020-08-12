17:41 (мск), источник: "Российская газета"
Москва заняла 12 место в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов
Москва заняла 12 место из 20 в рейтинге городов по употреблению
Самым популярным
Как объяснили исследователи, из этих семи слов можно составить предложение, если добавить подлежащее и сказуемое. Чаще всего «паразитов» используют для заполнения паузы или приданию речи связок. Использование в речи таких слов необязательно говорит о недостатке интеллекта, поскольку во многом зависит от среды и круга общения.
К слову, именно речь жителей этого города, включая построение фразы, чаще всего пародируют комики. На втором месте по числу использования
Так же чаще москвичей употребляют слова паразиты жители Брянска, Саратова, Омска, Воронежа,