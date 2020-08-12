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17:41 (мск), источник: "Российская газета"

Москва заняла 12 место в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов

Москва заняла 12 место из 20 в рейтинге городов по употреблению слов-паразитов. Для составления рейтинга был проведен опрос, сообщает исследовательское агентство Zoom Market. В общей сложности в нем приняли участие 2,4 тыс. Его участники должны были ответить на вопросы «как часто употребляет респондент слова-паразиты» и «какие это слова». Опрос проводился в 20 городах России по методу личных и телефонных интервью.

Источник: Агентство «Москва»

Самым популярным словом-паразитом стало «блин» и его производные. На втором месте «типа», потом «как бы», «короче», «на фиг». Шестую и седьмую строчку слов паразитов занимают «ну» и «это самое».

Как объяснили исследователи, из этих семи слов можно составить предложение, если добавить подлежащее и сказуемое. Чаще всего «паразитов» используют для заполнения паузы или приданию речи связок. Использование в речи таких слов необязательно говорит о недостатке интеллекта, поскольку во многом зависит от среды и круга общения.

Злоупотребляют словами-паразитами жители Краснодара. Этот город занял первую строчку опроса.

К слову, именно речь жителей этого города, включая построение фразы, чаще всего пародируют комики. На втором месте по числу использования слов-паразитов жители Липецка, на третьем — Челябинска.

Так же чаще москвичей употребляют слова паразиты жители Брянска, Саратова, Омска, Воронежа, Ростов-на-Дону, Симферополя, Екатеринбурга и Уфы. Культурная столица — Санкт-Петербург — заняла 17 место, и реже всего употребляют слова-паразиты жители Томска и Новосибирска, занявшие 20 и 19 места, соответственно.

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