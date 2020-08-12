17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
К годовщине гибели «Курска» создали «невидимый» памятник
Он появляется только во время дождя.
В центре Екатеринбурга появилась одиннадцатиметровая надпись «Курск», которая видна только во время дождя.
Такой «невидимый» памятник создала команда SPEKTR к годовщине гибели подводной лодки «Курск». Он размещен на опорной стене реки Исеть.
«Четвертый год подряд наша команда выходит к опорной стене реки Исеть, чтобы сделать невидимый памятник, посвященный этой трагедии. Мы обновляем слой водоотталкивающего материала. И когда пойдет дождь, перед вами проступит слово КУРСК — кусочек сухого пространства, окруженный водой», — написали художники.
Российский атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 метров 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
Анна Лысенко