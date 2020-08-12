18:59 (мск), источник: Аргументы и факты
Как развивался Военно-воздушный флот России?
12 августа — День
12 августа 1912 года император Николай II своим указом создал первую авиационную часть России при Главном управлении Генерального штаба. Новый род войск стал представлять
С 1924 года по 1933 год на вооружении советских
Советская авиация удивляла всех мировыми рекордами. В июле 1936 года группа советских лётчиков (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков) совершили трансарктический перелёт из Москвы на Дальний Восток, покрыв расстояние в 9374 км за 56 часов 20 минут. А с 18 по 20 июня 1937 года тот же экипаж совершил первый в истории авиации трансполярный беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — США, впервые пролетев над Северным полюсом.
Во время Великой Отечественной войны советскими ВВС было проведено 17 воздушных операций. В результате восьми воздушных операций на аэродромах и в воздухе было выведено из строя до 2000 боевых самолётов немецкой авиации. Всего за годы Великой Отечественной войны советские ВВС совершили около 3125 тыс. боевых вылетов. Из 77 тыс. самолётов, потерянных противником на
После войны ВВС стали переходить от поршневой к реактивной авиации. 24 апреля 1946 года в СССР были осуществлены испытания первых истребителей с
В начале 1950-х годов истребительная авиация ПВО начала оснащаться серийными реактивными истребителями МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, Як-23 и их модификациями с бортовыми радиолокационными прицелами, пушками и управляемыми ракетами класса «воздух — воздух». На начало 1951 года в истребительной авиации было 1517 реактивных
В середине 1950-х годов в ВВС вместо штурмовой была сформирована
В декабре 1951 года в Советском Союзе были сформированы радиотехнические войска и началось применение нового оружия — зенитных ракетных комплексов. А 4 марта 1961 года ВВС продемонстрировали миру возможность перехвата и поражения в полёте баллистической ракеты. В 1967 году в составе ВВС появились специальные войска противоракетной и противокосмической обороны.
В 1970-х основу военной авиации составляли бомбардировщики Ту-16, постепенно заменяемые на Ту-22, Ту-22М, Ту-95МС, истребители,
После распада СССР из состава выбыло 4 объединения ПВО, имевших в своём составе почти половину истребительной авиации (более 3400 самолётов, в том числе — 2500 боевых), зенитных ракетных и радиотехнических войск. В 90-е годы состав ВВС и авиации ПВО был представлен почти исключительно самолётами четвёртого поколения (Ту-22М3, Су-24М/МР, Су-25, Су-27, МиГ-29 и МиГ-31). На 1 января 1993 г. ВВС РФ имели в боевом составе: два командования (дальней и
В феврале 1995 года Россия вместе с странами Содружества Независимых Государств (СНГ) подписала Соглашение о создании Объединённой системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ, призванной решать задачи по охране государственных границ в воздушном пространстве.
По состоянию на 2010 год, численность личного состава ВВС России составляет около 148 000 человек, в эксплуатации ВВС находятся более 2 000 единиц военной техники, а также 833 на хранении.
Основными задачами ВВС России в современных условиях являются:
По своему предназначению авиация ВВС подразделяется на:
В своём составе эти подразделения могут иметь:
На вооружении ВВС состоят:
В их числе различные модификации сверхзвукового