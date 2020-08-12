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18:59 (мск), источник: Аргументы и факты

Как развивался Военно-воздушный флот России?

12 августа — День Военно-воздушных сил России. Праздник отмечается в России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации». Праздник отмечается в России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации».

Источник: РИА "Новости"

История Военно-воздушных сил

12 августа 1912 года император Николай II своим указом создал первую авиационную часть России при Главном управлении Генерального штаба. Новый род войск стал представлять военно-воздушные силы Российской империи — Императорский военно-воздушный флот. Основу тяжёлой авиации составило управление эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» под командованием генерал-майора Михаила Шидловского. Воздушные корабли в тылу противника выполняли разведывательные и бомбардировочные задачи, а также выступали резервом главного командования действующей армии.

После окончания Гражданской войны в РСФСР за короткий срок были восстановлены авиационные предприятия и налажен выпуск самолётов.

С 1924 года по 1933 год на вооружении советских Военно-воздушных сил были истребители И-2, И-3, И-4, И-5, разведчики Р-1, Р-3 и тяжёлые бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3.

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Советская авиация удивляла всех мировыми рекордами. В июле 1936 года группа советских лётчиков (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков) совершили трансарктический перелёт из Москвы на Дальний Восток, покрыв расстояние в 9374 км за 56 часов 20 минут. А с 18 по 20 июня 1937 года тот же экипаж совершил первый в истории авиации трансполярный беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — США, впервые пролетев над Северным полюсом.

Во время Великой Отечественной войны советскими ВВС было проведено 17 воздушных операций. В результате восьми воздушных операций на аэродромах и в воздухе было выведено из строя до 2000 боевых самолётов немецкой авиации. Всего за годы Великой Отечественной войны советские ВВС совершили около 3125 тыс. боевых вылетов. Из 77 тыс. самолётов, потерянных противником на советско-германском фронте, советской авиацией было уничтожено 57 тыс., из них 44 тыс. в воздушных боях и 13 тыс. на аэродромах. Войска ПВО страны уничтожили 7313 вражеских самолётов.

После войны ВВС стали переходить от поршневой к реактивной авиации. 24 апреля 1946 года в СССР были осуществлены испытания первых истребителей с воздушно-реактивными двигателями (Як-15 и МиГ-9). Со временем фронтовая авиация ВВС получила более современные реактивные самолёты Ла-15, МиГ-15, Ил-28 и другие.

Источник: РИА "Новости"

В начале 1950-х годов истребительная авиация ПВО начала оснащаться серийными реактивными истребителями МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, Як-23 и их модификациями с бортовыми радиолокационными прицелами, пушками и управляемыми ракетами класса «воздух — воздух». На начало 1951 года в истребительной авиации было 1517 реактивных самолётов-истребителей, а к концу 1952 года их доля возросла до 85,5%.

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В середине 1950-х годов в ВВС вместо штурмовой была сформирована истребительно-бомбардировочная авиация, оснащённая специальными типами истребителей-бомбардировщиков, способных применять как обычные, так и ядерные средства поражения.

В декабре 1951 года в Советском Союзе были сформированы радиотехнические войска и началось применение нового оружия — зенитных ракетных комплексов. А 4 марта 1961 года ВВС продемонстрировали миру возможность перехвата и поражения в полёте баллистической ракеты. В 1967 году в составе ВВС появились специальные войска противоракетной и противокосмической обороны.

В 1970-х основу военной авиации составляли бомбардировщики Ту-16, постепенно заменяемые на Ту-22, Ту-22М, Ту-95МС, истребители, истребители-бомбардировщики и истребители-перехватчики МиГ-27, МиГ-23, МиГ-25, Су-17, бомбардировщик Су-24, штурмовики Су-25. Военно-транспортная авиация в своём парке имела Ил-14, Ан-2, Ан-24, Ан-2б, Ил-18, Ил-76, Ил-62, Ту-104, Ту-134, Ту-154, Ан-12, Ан-22 и Ил-86.

Источник: РИА "Новости"

После распада СССР из состава выбыло 4 объединения ПВО, имевших в своём составе почти половину истребительной авиации (более 3400 самолётов, в том числе — 2500 боевых), зенитных ракетных и радиотехнических войск. В 90-е годы состав ВВС и авиации ПВО был представлен почти исключительно самолётами четвёртого поколения (Ту-22М3, Су-24М/МР, Су-25, Су-27, МиГ-29 и МиГ-31). На 1 января 1993 г. ВВС РФ имели в боевом составе: два командования (дальней и военно-транспортной авиации (ВТА)), 11 авиационных объединений, 25 авиадивизий, 129 авиаполков (в том числе 66 боевых и 13 военно-транспортных). Парк составлял 6561 самолёт.

В феврале 1995 года Россия вместе с странами Содружества Независимых Государств (СНГ) подписала Соглашение о создании Объединённой системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ, призванной решать задачи по охране государственных границ в воздушном пространстве.

В 2008 году произошла реформа Вооружённых Сил РФ, в том числе и ВВС. В ходе проведённых мероприятий Военно-воздушные силы перешли на новую организационно-штатную структуру.

По состоянию на 2010 год, численность личного состава ВВС России составляет около 148 000 человек, в эксплуатации ВВС находятся более 2 000 единиц военной техники, а также 833 на хранении.

Источник: РИА "Новости"

Из чего состоят ВВС России и какие задачи они выполняют?

Основными задачами ВВС России в современных условиях являются:

  • отражение агрессии в воздушной сфере и защита от ударов с воздуха важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны и группировок войск (сил);
  • поражение объектов и войск противника с применением как обычных, так и ядерных средств поражения;
  • навигационное обеспечения боевых действий войск (сил) других видов и родов войск.

По своему предназначению авиация ВВС подразделяется на:

  • дальнюю,
  • фронтовую,
  • военно-транспортную,
  • армейскую.

В своём составе эти подразделения могут иметь:

  • бомбардировочную,
  • штурмовую,
  • истребительную,
  • разведывательную,
  • транспортную,
  • специальную авиацию.

На вооружении ВВС состоят:

  • самолёты (Ту-160, Ту-22МЗ, Ту-95МС, Су-24, Су-34, МиГ-29, МиГ-27, МиГ-31 разных модификаций, Су-25, Су-27, Су-39, МиГ-25Р, Су-24MP, А-50, Ан-12, Ан-22, Ан-26, Ан-124, Ил-76, Ил-78),
  • вертолеты (Ми-8, Ми-24, Ми-17, Ми-26, Ка-31, Ка-52, Ка-62),
  • зенитные ракетные системы (С-200, С-300, С-300ПМ, С-400 «Триумф»),
  • радиолокационные станции и комплексы («Противник-Г», «Небо-У», «Гамма-ДЕ», «Гамма-С1», «Каста-2»).
Также на смену самолётам четвертого поколения пришли новые модификации и современные типы самолётов (вертолётов), имеющие более широкие боевые возможности и лётно-технические характеристики.

В их числе различные модификации сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31, среднемагистральный грузовой военно-транспортный самолёт нового поколения Ан-70, лёгкий военно-транспортный самолёт типа Ан-140−100, модифицированный штурмовой военно-транспортный вертолёт Ми-8, многоцелевой вертолёт средней дальности с газотурбинными двигателями Ми-38, боевые вертолёты Ми-28 (различных модификаций) и Ка-52 «Аллигатор».

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