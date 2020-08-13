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02:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Deutschland, Deutschland uber Virus

Германию накрывает второй волной COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:27 MSK, 13.08
Инфицировано902 701+5 102
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
30.0712.08
Скончалось15 260+129
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
30.0712.08
Выздоровело710 298+7 123
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
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3.08
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4.08
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7555
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6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
30.0712.08
Инфицировано20 461 772+264 922
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
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269601
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217522
11.08
221060
12.08
214001
30.0712.08
Скончалось745 780+6 870
30.07
6625
31.07
6309
1.08
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2.08
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12.08
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30.0712.08
Выздоровело12 706 040+253 818
30.07
204663
31.07
184148
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193536
2.08
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3.08
135814
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226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
30.0712.08
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Источник: Reuters

В Германии в среду было зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавирусом. Этот не самый высокий показатель для страны, но тем не менее максимальный для нее с мая этого года. Три четверти немцев уверены, что вторая волна COVID-19 неизбежна, а врачи рекомендуют начать готовиться к ней уже сейчас.

Как объявил в среду Институт имени Роберта Коха, в Германии за сутки зарегистрировано 1226 случаев заражения COVID-19 — это максимально высокий показатель за последние три месяца, с 9 мая, когда казалось, что эпидемия идет на спад. Накануне было отмечено 966 случаев. Таким образом, общее число заболевших в Германии превысило уже 218,5 тыс., 9,2 тыс. человек скончались. Всего же в мире число случаев заболевания на этой неделе пробило рубеж в 20 млн.

Развитие ситуации нас беспокоит. Сейчас наша система здравоохранения хорошо подготовлена, но мы должны избежать обострения ситуации. Поэтому важнейшее значение имеет соблюдение всеми социальной дистанции и правил гигиены.
Штеффен Зайберт
представитель правительства Германии
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Напомним, что весной Германия оказалась в числе стран-лидеров по уровню заболеваемости, отставая лишь от США, Италии и Испании. Однако смертность в ФРГ была в разы ниже — главным фактором стало раннее и массовое тестирование, доступное как в крупных немецких городах, так и в малых населенных пунктах.

Жестких карантинных мер, в отличие от многих стран, введено не было, зато контакты зараженных четко отслеживались, и индивидуальные карантинные меры население в массе своей строго соблюдало. В дополнение к высокому уровню медицинского обслуживания все это позволило добиться быстрого снижения показателей — вплоть до начала августа, когда число вновь зарегистрированных случаев стало постепенно увеличиваться.

От апрельских «рекордов», когда за сутки в Германии заболевало до 6 тыс. человек, нынешние показатели далеки, но многие в стране с тревогой заговорили о второй волне эпидемии, причем более тяжелой по сравнению с первой.

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По данным опроса, проведенного в конце июля ZDF-Politbarometer, три четверти немцев полагают, что вторая волна все же будет. Правда, пока эксперты не определились, где Германия находится сейчас — в конце первой или уже в начале второй волны. Однако в том, что она неизбежна, не сомневаются и врачи: известный вирусолог Кристиан Дростен уже предложил соотечественникам вести осенью дневники, в которых каждый бы ежедневно помечал, с кем он за этот день контактировал.

Зарегистрированной вакцины от коронавируса в Германии пока нет: ожидается, что к применению она может быть допущена только в конце этого года или в начале следующего. При условии, что третья фаза клинических испытаний препарата окажется успешной, уточняют специалисты. Над вакциной работают сразу несколько научно-исследовательских центров. Так, компания CureVac провела серию испытаний в ФРГ и осенью планирует испытание вакцины в Бразилии.

Применять же российскую вакцину, о готовности которой ранее объявил президент Владимир Путин, в Германии пока не готовы.

В Минздраве ФРГ уточняют, что для допуска вакцины в Европу требуются дополнительные подтверждения ее эффективности и безопасности и прохождение третьей фазы испытаний. «Я довольно скептически отношусь к тому, что происходит в России. Был бы рад, если бы у нас появилась первая хорошая вакцина, но проблема заключается в том, что русские нам мало что говорят, и исходя из всего, что нам известно, вакцина не была испытана в достаточной мере», — заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Речь не идет о том, чтобы стать первым. Важно иметь эффективную, прошедшую испытания и безопасную вакцину.
Йенс Шпан
министр здравоохранения ФРГ

Галина Дудина

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