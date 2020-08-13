Deutschland, Deutschland uber Virus

В Германии в среду было зарегистрировано 1226 случаев заболевания коронавирусом. Этот не самый высокий показатель для страны, но тем не менее максимальный для нее с мая этого года. Три четверти немцев уверены, что вторая волна COVID-19 неизбежна, а врачи рекомендуют начать готовиться к ней уже сейчас.
Как объявил в среду Институт имени Роберта Коха, в Германии за сутки зарегистрировано 1226 случаев заражения COVID-19 — это максимально высокий показатель за последние три месяца, с 9 мая, когда казалось, что эпидемия идет на спад. Накануне было отмечено 966 случаев. Таким образом, общее число заболевших в Германии превысило уже 218,5 тыс., 9,2 тыс. человек скончались. Всего же в мире число случаев заболевания на этой неделе пробило рубеж в 20 млн.
Развитие ситуации нас беспокоит. Сейчас наша система здравоохранения хорошо подготовлена, но мы должны избежать обострения ситуации. Поэтому важнейшее значение имеет соблюдение всеми социальной дистанции и правил гигиены.
Напомним, что весной Германия оказалась в числе
Жестких карантинных мер, в отличие от многих стран, введено не было, зато контакты зараженных четко отслеживались, и индивидуальные карантинные меры население в массе своей строго соблюдало. В дополнение к высокому уровню медицинского обслуживания все это позволило добиться быстрого снижения показателей — вплоть до начала августа, когда число вновь зарегистрированных случаев стало постепенно увеличиваться.
От апрельских «рекордов», когда за сутки в Германии заболевало до 6 тыс. человек, нынешние показатели далеки, но многие в стране с тревогой заговорили о второй волне эпидемии, причем более тяжелой по сравнению с первой.
По данным опроса, проведенного в конце июля
Зарегистрированной вакцины от коронавируса в Германии пока нет: ожидается, что к применению она может быть допущена только в конце этого года или в начале следующего. При условии, что третья фаза клинических испытаний препарата окажется успешной, уточняют специалисты. Над вакциной работают сразу несколько
В Минздраве ФРГ уточняют, что для допуска вакцины в Европу требуются дополнительные подтверждения ее эффективности и безопасности и прохождение третьей фазы испытаний. «Я довольно скептически отношусь к тому, что происходит в России. Был бы рад, если бы у нас появилась первая хорошая вакцина, но проблема заключается в том, что русские нам мало что говорят, и исходя из всего, что нам известно, вакцина не была испытана в достаточной мере», — заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Речь не идет о том, чтобы стать первым. Важно иметь эффективную, прошедшую испытания и безопасную вакцину.
Галина Дудина