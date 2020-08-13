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00:27 (мск), источник: Life.ru

«Мусорный флешмоб». В Сети появляются видео, как белорусы выбрасывают в урны форму спецназа

Они призывают прекратить избиения и задержания протестующих.

В Сети появилась серия видеороликов, на которых люди, представляющиеся бывшими и действующими белорусскими спецназовцами, выбрасывают форму и удостоверения в мусорку, пишут заявления на увольнение и переходят на сторону народа.

— Пацаны, это уже позор. Мне очень стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей. Боевого братства спецназа больше нет! Мне вдвойне стыдно, что я храню форму как память о той клятве, которую я дал своему народу, — говорят люди на видео.

Также они призывают прекратить избиения и задержания демонстрантов.

Согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.

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