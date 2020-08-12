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12 августа, источник: m24.ru

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:27 MSK, 12.08
Инфицировано902 701+5 102
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
30.0712.08
Скончалось15 260+129
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
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9.08
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10.08
70
11.08
130
12.08
129
30.0712.08
Выздоровело710 298+7 123
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
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3.08
3420
4.08
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5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
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6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
30.0712.08
Инфицировано20 445 252+267 731
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
30.0712.08
Скончалось745 229+6 513
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
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3.08
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4.08
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6.08
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8.08
6386
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5562
10.08
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11.08
4751
12.08
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30.0712.08
Выздоровело12 639 021+238 865
30.07
204663
31.07
184148
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2.08
221901
3.08
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4.08
226627
5.08
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6.08
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7.08
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8.08
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9.08
197009
10.08
178412
11.08
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12.08
251050
30.0712.08
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Источник: Москва 24

В Оперштабе подчеркнули, что у всех скончавшихся был зафиксирован диагноз «пневмония». Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, с начала пандемии в столице скончались 4622 человека с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 5102 новых случая коронавируса. При этом в 1404 случаях не было клинических проявлений заболевания.

Таким образом, Москва заняла 18-е место по количеству новых случаев коронавируса. Согласно последним данным, темп прирост заболеваемости в столице составляет 0,3%.

Ранее регистрацию вакцины от COVID-19 в России прокомментировали в ВОЗ. В организации призвали к равноправному и справедливому доступу к препарату.

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