12 августа, источник: m24.ru
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Оперштабе подчеркнули, что у всех скончавшихся был зафиксирован диагноз «пневмония». Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Таким образом, с начала пандемии в столице скончались 4622 человека с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 5102 новых случая коронавируса. При этом в 1404 случаях не было клинических проявлений заболевания.
Ранее регистрацию вакцины от COVID-19 в России прокомментировали в ВОЗ. В организации призвали к равноправному и справедливому доступу к препарату.