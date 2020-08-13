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01:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Лауреат Нобелевской премии Алексиевич предложила Лукашенко «уйти красиво»

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода» обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она призвала его уйти в отставку, «пока не стало слишком поздно». При этом она уверена, что на выборах победила Светлана Тихановская.

Источник: AP 2020
Хочу сказать то, что прекрасно сказала (журналист.—"Ъ") Светлана Калинкина — уходи красиво. Но не получится, уже кровь. Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросишь народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи.
Светлана Алексиевич

«Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. Это твое желание требует крови», — заявила она в интервью.

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Светлана Алексиевич считает, что протоколы голосования должны быть вывешены на всех избирательных участках, чтобы люди видели, как они проголосовали.

«Пусть люди видят, сколько и за кого было голосов. Думаю, победила Светлана (Тихановская.—"Ъ»), не сомневаюсь. Люди хотят перемен", — сказала писательница.

Напомним, выборы в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК заявил, что на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,08%. Его соперница Светлана Тихановская с этими результатами не согласилась и потребовала пересчета голосов. После выборов в Белоруссии начались протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями с применением силы. Для разгона протестующих силовики используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Власти официально подтвердили смерть двух участников протеста.

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