Лауреат Нобелевской премии Алексиевич предложила Лукашенко «уйти красиво»

Хочу сказать то, что прекрасно сказала (журналист.—"Ъ") Светлана Калинкина — уходи красиво. Но не получится, уже кровь. Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросишь народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи.
«Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. Это твое желание требует крови», — заявила она в интервью.
Светлана Алексиевич считает, что протоколы голосования должны быть вывешены на всех избирательных участках, чтобы люди видели, как они проголосовали.
«Пусть люди видят, сколько и за кого было голосов. Думаю, победила Светлана (Тихановская.—"Ъ»), не сомневаюсь. Люди хотят перемен", — сказала писательница.
Напомним, выборы в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК заявил, что на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,08%. Его соперница Светлана Тихановская с этими результатами не согласилась и потребовала пересчета голосов. После выборов в Белоруссии начались протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями с применением силы. Для разгона протестующих силовики используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Власти официально подтвердили смерть двух участников протеста.