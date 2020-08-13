В Минске ОМОН обстрелял людей на балконах

В Минске на проспекте Дзержинского бойцы ОМОНа стреляли в стоявших на общих балконах людей, которые разговаривали с митингующими, перекрывавшими движение.
Инцидент произошел во второй половине дня в среду, 12 августа, передают местные СМИ.
«По встречке проехал экипаж ГАИ и два тонированных автобуса. Они заехали на тротуар, оттуда выбежали силовики, которые направили ружья на балконы. Были слышны выстрелы», — отмечает Onliner.
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В этот же день в Минске снова начали задерживать журналистов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».
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«Журналиста “Радио Свобода” Виталия Цыганкова задержали рядом с медуниверситетом во время акции медиков. Задержали также его жену Ольгу», — говорится в сообщении «Весны».
Цыганкова добавила, что сотрудник ГАИ приставил к ее голове пистолет. Также были задержаны журналисты Любовь Лунева, Дмитрий Солтан, Константин Реутский и Евгений Васильев.
Накануне ночью сотрудники МВД в Бресте также открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой, сообщила пресс-служба ведомства.
По информации министерства, демонстрантов не остановили предупредительные выстрелы в воздух. Силовики были вынуждены пойти на крайние меры для защиты жизни и здоровья. В результате один из нападавших был ранен.
Помимо этого, в Брестской области неизвестный бросил в направлении милицейского автомобиля бутылку с зажигательной смесью. В Жодине под Минском водитель автомобиля наехал на военнослужащего, а затем скрылся.
Как отметили в ведомстве, всего телесные повреждения различной степени тяжести получили за сутки 14 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, некоторых из них госпитализировали.
По фактам нападений на сотрудников правоохранительных органов следственные органы возбудили 17 уголовных дел. За минувшие сутки в Белоруссии были задержаны более 1 тыс. человек. По информации Минздрава, за медицинской помощью обратился 51 человек.
В то же время государственное агентство БелТА со ссылкой на главного врача Брестской центральной поликлиники Сергея Кляуса сообщает, что в Бресте после протестов 9—11 августа за медицинской помощью обратились около 100 человек.
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа — сразу после того, как закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны.
Тогда же начали появляться предварительные экзит-полы государственных СМИ, согласно которым действующий глава республики получил 80% поддержки, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — около 10%.
Сторонники оппозиционерки обвинили власти в фальсификации голосования. Как утверждают в штабе Тихановской, она получила около 70−80% голосов.
На фоне протестов белорусы также жаловались на отключение интернета и блокировку соцсетей.
За три ночи протестов правоохранители задержали около 6 тыс. человек. СИЗО в Минске переполнены, поэтому задержанных перевозят из столицы в Жодино, где находится следственная тюрьма.
Применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии оправдал парламент страны.
Депутаты осудили «попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране».
Они сочли действия правоохранителей абсолютно адекватными. При этом в парламенте подчеркнули, что путь насилия неприемлем для белорусского народа. Однако власти США не разделили мнение Минска ни по поводу протестов, ни по поводу самой электоральной процедуры.
Вашингтон трактует прошедшие в Белоруссии президентские выборы как несправедливые, это не было свободным волеизъявлением народа, говорилось в коммюнике главы Госдепартамента США Майка Помпео.
США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс.
Майк Помпеоглава Госдепартамента США
Руководитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что на выборах не было наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
По словам госсекретаря, США стоят на стороне суверенитета и независимости Белоруссии, приветствуют стремление белорусского народа «к демократическому и процветающему будущему» и призывают к «демократическим процессам и уважению прав человека».
Евросоюз вслед за США официально заявил, что прошедшие в Белоруссии выборы президента не были ни свободными, ни справедливыми. При этом сами белорусские избиратели в ходе электорального процесса продемонстрировали стремление к демократическим переменам, отметили в ЕС.
«Государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие. Подавление свободы собраний, СМИ и выражения мнений усилилось», — говорится в коммюнике.
В этой связи Брюссель призвал Минск немедленно и без всяких условий освободить всех задержанных на акциях протеста.
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