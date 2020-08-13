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02:56 (мск), источник: Известия

Кровная весть: отрицательный резус повышает риск заражения COVID-19

Люди с Rh- также чаще страдают сердечно-сосудистыми, респираторными и иммунными заболеваниями.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:27 MSK, 13.08
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Источник: Известия

Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются COVID-19 и тяжелее переносят болезнь. К такому выводу пришли зарубежные ученые, проанализировав заболеваемость в разных странах на начальных стадиях. В ранних исследованиях доказывалось, что обладатели Rh- имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и иммунных заболеваний. Именно эти патологии нередко сопровождают и COVID-19.

Процент «отрицательных»

Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) изучили факторы, которые вызывали быстрое распространение COVID-19 в 126 странах.

За отправную точку исследователи взяли день, когда в каждой из стран было зафиксировано 30 случаев заражения, и рассмотрели, что происходило в последующие 12 дней.

Таким образом они проанализировали влияние начальных факторов на развитие ситуации, не беря в расчет меры предотвращения эпидемии, предпринятые государствами.

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В частности, исследователи пришли к выводу, что экспоненциальный рост числа заражений был характерен для стран, в которых отмечалось большое число жителей с отрицательным резус-фактором (Rh-).

Резус-фактор характеризуется особым белком на мембране эритроцита (антигеном D). Если его нет, то говорят, что у человека отрицательный резус-фактор. У одного из шести миллионов находят так называемый нулевой резус-фактор (Rhnull) — это означает, что у его обладателя нет ни одного из нескольких Rh-антигенов.

В мире процент людей с отрицательным резус-фактором составляет около 8%. Однако в некоторых странах он достигает 17−19%. К ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария. В США, ставших рекордсменами по количеству заболевших, 15% граждан — резус-отрицательные.

Для людей всех групп крови с отрицательным резус-фактором характерно более быстрое заражение COVID-19, делают выводы авторы работы.

Несмотря на то что, например, в Австралии и Австрии удалось быстро нейтрализовать вспышку и количество случаев заболевания пошло на спад, первые недели рост зараженных был действительно «взрывным».

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— Мы сегодня еще многого не знаем о COVID-19, вполне можно допустить, что риск заражения COVID-19 повышен у людей с отрицательным резусом, — сообщил ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Станислав Отставнов. — В данном препринте искали взаимосвязь со множеством различных факторов, в том числе с резус-фактором и группой крови. Каждая гипотеза, выдвинутая авторами, безусловно, имеет право на существование, но должна быть тщательно проверена. Для этого потребуется серия статей, где независимые группы исследователей получат более-менее сходные результаты.

Кому не повезло

Группы крови и резус-факторы связаны с иммунным ответом организма. Исследование, чем чаще болеют люди с разными резус-факторами, провели ученые из Карлова университета (Чехия) в 2015 году.

Оказалось, что обладатели Rh- в целом имеют больше проблем со здоровьем.

— Приведенное исследование показало, что люди с отрицательным резус-фактором отличались по целому диапазону показателей состояния здоровья, включая частоту многих расстройств, — пояснила сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова. — Так, они сообщали о более частых аллергических, пищеварительных, сердечных, гематологических, иммунных, психических и неврологических проблемах.

Но для точного понимания, влияет ли резус-фактор на частоту или тяжесть течения новой коронавирусной инфекции, требуются дополнительные исследования.
Елена Белова
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В статье чешских ученых также отмечалось, что люди с отрицательным резус-фактором принимали больше лекарств, чаще посещали дерматологов, гинекологов, терапевтов. У них оказался выше риск развития определенных сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных и некоторых других, связанных с иммунитетом. Ученые выяснили даже зависимость частоты патологий от пола. В частности, у представителей мужского пола с отрицательным резусом чаще наблюдали аллергии, болезни печени, диарею, инфекционные заболевания. У женщин — диабет второго типа, ишемические состояния и тромбозы.

Перечисленные патологии зачастую сопровождают COVID-19, причем являются как факторами более высокой вероятности заражения, так и часто возникают в ходе протекания болезни. В целом авторы работы указывают, что у людей с Rh- чуть выше риски развития некоторых болезней сердца, дыхательной и иммунной системы, включая аутоиммунные заболевания. Хотя в приведенном исследовании указано, что люди с отрицательным резусом более устойчивы к вирусным инфекциям, но их реакция на COVID-19 пока не исследовалась.

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— Сейчас вопрос о связи групп крови и резус-фактора с вероятностью подхватить COVID-19 и тяжестью заболевания активно изучается, окончательных выводов пока нет, — сказала заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра по трансляционной медицине Ирина Стражеско. — На тему резус-фактора и коронавируса я видела только две работы. В одной из них никакой зависимости ученые не обнаружили, в данной же — ее установили.

Ранее порталу стопкоронавирус.рф Минздрав РФ заявлял, что «в настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора». Эта информация появилась на портале 18 мая. Сейчас на запрос «Известий», который содержал ссылку на новое исследование, в ведомстве оперативный ответ предоставить не смогли.

Но в любом случае положительный резус-фактор — вовсе не гарантия от заражения COVID-19.

Поэтому всем без исключения следует продолжать соблюдать защитные меры и правила гигиены.

Ольга Коленцова

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