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05:46 (мск), источник: Известия

«Эпидемия в Турции не закончилась»

Посол РФ в республике Алексей Ерхов — о пребывании в стране российских туристов и обсерваторах.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:27 MSK, 13.08
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Источник: Reuters

Туристы с легкой формой коронавирусной инфекции в Турции отправляются в отель, где должен быть подготовлен специальный номерной фонд. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов. Он также рассказал о помещении путешественников в обсерватор, о проверке контактных лиц заболевших и дал советы россиянам, планирующим отдых в этой стране.

— В соцсетях уже появились предупреждения, что при подозрении на коронавирус россиян в Турции сажают в обсерваторы, они платные — от €50 до €100 в сутки. Так ли это на самом деле? Правда ли, что в обсерватор также попадают лица, сидевшие в самолете на соседних креслах с тем, у кого выявлен COVID-19?

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— Эти и многие другие вопросы поступают и к нам в посольство по разным каналам связи от наших граждан. Если вы помните, как только было принято решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, посольством на основании полученных от местных властей разъяснений относительно того, как будет организована работа по приему туристов в новых условиях коронавирусной пандемии, был опубликован общий материал, который вызвал много новых совершенно справедливых вопросов. Мы обратились за разъяснениями к официальным турецким властям, ждем от них ответов. Как только они поступят, мы незамедлительно проинформируем наших граждан.

Параллельно наше генконсульство в Анталье провело работу, что называется, на земле, пообщавшись с местными представителями минздрава Турецкой Республики, транспортных властей, аэропортов, а также Союза отельеров Турции. На основе полученной информации мы подготовили для наших граждан еще один документ с разъяснениями относительно того, какой алгоритм действий предусмотрен властями в той или иной ситуации. Эта информация открытая, она опубликована на всех наших информресурсах.

В частности, из этих разъяснений следует, что функция обсерваторов возложена на отели, куда направляется турист по оплаченному им турпакету. В случае постановки диагноза коронавирусной инфекции и легкого протекания болезни гостя отвозят в гостиницу. В отелях, получивших так называемый сертификат здорового туризма, должен быть выделен специальный номерной фонд для обеспечения изоляции заболевших.

При этом отельеры берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица на протяжении 14-дневного карантина.
Алексей Ерхов

Правда, там есть свои нюансы. Например, до конца непонятно, кто будет оплачивать обратный билет в случае вынужденного пребывания на карантине (не госпитализации) дольше запланированного отдыха. В случае госпитализации эти расходы несет страховая компания.

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Что касается вопроса о дальнейшей судьбе контактных лиц. При выявлении COVID-19 у одного из членов семьи анализы берутся у всей семьи отдыхающих. По усмотрению минздрава Турции возможно проведение тестов у выборочного числа контактировавших с зараженным лиц (соседние номера в отеле). Но конкретного алгоритма действий по поголовной проверке и принудительной госпитализации всех постояльцев или проверке их на наличие заражения не существует.

— Обращались ли уже в посольство первые отдыхающие, попавшие в такие обсерваторы? Как вы можете им помочь?

— Подобных обращений пока к нам не поступало.

— Что бы вы могли порекомендовать нашим туристам?

— В первую очередь приобретать расширенные медицинские страховки с покрытием медуслуг на случай заражения коронавирусной инфекцией. Конечно, мы призываем россиян следовать рекомендациям Роспотребнадзора, заботиться о своем здоровье, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты.

Нужно помнить, что эпидемия не закончилась, в Турции ежедневно фиксируется свыше тысячи новых случаев.
Алексей Ерхов

Поэтому и ношение медицинских масок остается обязательным в большинстве городов страны. За несоблюдение этого правила действует штраф в 900 турецких лир (около 9300 рублей). Нужно понимать, что ваше здоровье, как и качество вашего отдыха, в ваших руках, и постараться сделать все, чтобы от путешествия остались только самые положительные впечатления.

Эльнар Байназаров

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