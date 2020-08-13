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07:28 (мск), источник: РИА Новости

Ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Ведущий военной программы «Арсенал» на телеканале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил в Instagram о своем увольнении.

Ранее об аналогичном решении сообщили другие телеведущие канала — Евгений Перлин и Ольга Бельмач.

«Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушел сам, не без приключений», — написал Бурко.

По его словам, «даже в самом страшном сне» он не мог подумать, что солдаты и техника «могут быть применены против своего народа».

Во время загрузки произошла ошибка.

Бурко также обратился к белорусским военнослужащим, призвав их «одуматься, пока не поздно» и принять «верное решение». Экс-телеведущий добавил, что «никто не хочет войны», а все акции протеста проходят и будут проходить мирно.

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«Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что все получится», — заключил он.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным республиканского ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов избирателей. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция результаты не признала.

После закрытия избирательных участков граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на улицы. Массовые несанкционированные акции протеста продолжаются четвертый день.

Для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Задержано около шести тысяч человек.

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