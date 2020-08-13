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08:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Мишустину запретили входить в кабинет МРТ на Чукотке с криками «Нельзя!»

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил окружную больницу на Чукотке, где захотел зайти в кабинет МРТ, однако ему запретили. Видеозапись размещена в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

На кадрах видно, как премьер начинает входить в кабинет, за ним следуют журналисты, однако перед дверью они останавливаются. В этот момент ему кричат: «Нельзя, нельзя, нельзя, не заходите с аппаратурой». Затем Мишустина просят выйти. «Вот, профессионалы, сразу видно», — прокомментировал премьер.

Мишустин прибыл на Дальний Восток в рамках рабочей поездки. В четверг, 13 августа, Мишустин прибыл в Анадырь. Там он посетит несколько предприятий, пообщается с их сотрудниками и проведет встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным. Поездка продлится до 18 августа.

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