Мишустину запретили входить в кабинет МРТ на Чукотке с криками «Нельзя!»

Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке: «Нельзя, нельзя, нельзя!» pic.twitter.com/O83DOFLv1g— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020
08:29 (мск), источник: Lenta.Ru
На кадрах видно, как премьер начинает входить в кабинет, за ним следуют журналисты, однако перед дверью они останавливаются. В этот момент ему кричат: «Нельзя, нельзя, нельзя, не заходите с аппаратурой». Затем Мишустина просят выйти. «Вот, профессионалы, сразу видно», — прокомментировал премьер.
Мишустин прибыл на Дальний Восток в рамках рабочей поездки. В четверг, 13 августа, Мишустин прибыл в Анадырь. Там он посетит несколько предприятий, пообщается с их сотрудниками и проведет встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным. Поездка продлится до 18 августа.