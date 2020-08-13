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09:18 (мск), источник: Life.ru

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Препарат подешевеет, как только наладится серийный выпуск.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:27 MSK, 13.08
Инфицировано902 701+5 102
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
30.0712.08
Скончалось15 260+129
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
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9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
30.0712.08
Выздоровело710 298+7 123
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
30.0712.08
Инфицировано20 624 316+328 973
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
30.0712.08
Скончалось749 421+7 998
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
30.0712.08
Выздоровело12 831 800+239 686
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
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30.0712.08
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Экспортная цена российской вакцины от коронавируса составит не менее десяти долларов за две дозы, об этом заявил глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик.

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— По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими, — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Репик пояснил, что вакцина станет дешевле, как только наладится её полноценное серийное производство.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса. Стало известно, что средство от CoViD-19 будет производиться в Бразилии.

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