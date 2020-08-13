09:18 (мск), источник: Life.ru
Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса
Препарат подешевеет, как только наладится серийный выпуск.
Экспортная цена российской вакцины от коронавируса составит не менее десяти долларов за две дозы, об этом заявил глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик.
— По крайней мере первые серии будут, скорее всего, достаточно дорогими, — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».
Репик пояснил, что вакцина станет дешевле, как только наладится её полноценное серийное производство.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса. Стало известно, что средство от CoViD-19 будет производиться в Бразилии.