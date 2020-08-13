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07:58 (мск), источник: Известия

Россияне назвали главные минусы и плюсы удаленной работы

Основным минусом удаленной работы почти 22,85% опрошенных россиян назвали то, что члены семьи отвлекают их от исполнения служебных обязанностей. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает RT со ссылкой на данные опроса Роструда.

Источник: Агентство «Москва»

Кроме того, каждый пятый респондент (21,1%) пожаловался на сложности с организацией рабочего дня. Еще 13,17% опрошенных признались, что им мешает работать плохая коммуникация с коллегами, а 12,47% заявили, что продолжают трудиться, когда рабочий день уже закончился.

При этом почти четверть респондентов (24,82%) заявили, что для них в удаленной работе минусов нет.
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Среди главных плюсов удаленки 35,17% россиян назвали отсутствие необходимости тратить время на дорогу, 17,03% — возможность выбирать, где и откуда работать, 14,96% — более удобное планирование рабочего дня.

Для 8,29% опрошенных главным плюсом оказалось неучастие в офисной жизни и сплетнях, а 24,54% не нашли никаких преимуществ в таком формате работы.

Опрос проводился в мае — июне текущего года, в нем приняли участие 55 тыс. человек.

21 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Документом усиливается защита тех, кто трудится удаленно. Им гарантируется время, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем. Также проектом закона ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников.

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