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10:58 (мск), источник: Life.ru

Цены на керосин выросли. Подорожают ли авиабилеты

В Минтранс поступили жалобы о росте стоимости авиационного керосина. В российских аэропортах цена на топливо выросла от 48 до 62 процентов. Лайф выяснил, с чем связано подорожание топлива и как это отразится на стоимости перелетов.

Источник: Reuters

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) совместно с ФАС и Минэнерго обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с жалобой на резкий рост стоимости авиационного керосина и просьбой инициировать проверку обоснованности повышения цен.

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По данным АЭВТ, цены на топливо в августе по сравнению с июлем в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) выросли на 62,1%, в Красноярске — на 48,6%, в Краснодаре — на 48,4%, в подмосковном Жуковском — на 36%, в Иркутске — на 28,1%, в аэропорту Благовещенска — на 21,1%, во Владивостоке — на 20,4% и в Пулково (Санкт-Петербург) — на 18%.

В свою очередь представитель Минтранса пообещал изучить жалобу о резком подорожании авиатоплива.

С чем связано подорожание керосина?

Рост биржевых цен на авиатопливо говорит о том, что существует дефицит керосина. Независимый финансовый эксперт Жан-Поль Чуркин считает, что нефтяные компании пытаются переложить на потребителей будущие расходы, которые связаны с увеличением акцизов, идущим с 2018 года. Проведение торгов же является инструментом рынка для формирования ценовых показателей.

Когда авиакомпании поднимают цены, у них падает спрос, именно поэтому нельзя обвинять их во всех грехах, потому что в итоге самой пострадавшей стороной в этой ситуации всё же остаются авиакомпании.
Жан-Поль Чуркин
Независимый финансовый эксперт
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Он также отметил, что в связи с происходящими событиями цены на авиационный керосин увеличились примерно на одну четвёртую, а это немало.

Керосин дорожает с расчётом на рост спроса в осенне-зимний сезон на основе ожиданий, что авиационное сообщение всё же начнёт восстанавливаться и пассажиропоток придёт в норму, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

— Так это или нет, покажет время. Сказать, что топливо очень подорожало на оптовом рынке, было бы ошибочно. Скорее всего, компании просто хотят заработать и частично нивелировать свои накопленные убытки, — полагает Анна Бодрова.

Что будет с ценами на авиабилеты?

По прогнозам Анны Бодровой, авиакомпании переложат финансовое бремя на плечи пассажиров и увеличат стоимость билета в среднем на 3−5%.

Не исключено, что рост цен на авиабилеты может привести к росту недовольства потребителей, массовым отказам людей от поездок или использованию альтернативных средств передвижения.

Жан-Поль Чуркин предполагает, что к осени авиабилеты могут подорожать на 10−15%.

— Есть вероятность, что до осени скачка цен не будет, потому что большая часть поездок уже запланирована и рейсы раскуплены, — резюмирует он.

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