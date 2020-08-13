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12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
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10:46 (мск), источник: Известия

Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы

Авария в Индийском океане угрожает уникальным экосистемам и лишает дохода местных жителей.

У берегов Маврикия продолжается масштабная операция по предотвращению экологической катастрофы и спасению уникальных экосистем от уничтожения. Из японского грузового судна, севшего на мель у кораллового рифа Пуэнт-д'Эни, уже вытекло около тысячи тонн топлива. Специалисты опасаются, что аварийный танкер разломится пополам и в морскую воду попадут еще тысячи тонн нефтепродуктов. Как проходят спасательные работы — в фотогалерее «Известий».

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