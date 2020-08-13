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12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле создадут драгоценную маску за 1,5 миллиона долларов

Она станет самым дорогим средством защиты от коронавируса в мире.

Израильская ювелирная компания Yvel готовит к выпуску драгоценную защитную маску против COVID-19. По словам главного дизайнера и владельца компании Исаака Леви, с таким запросом к ним обратился некий китайский бизнесмен, проживающий в США.

Как рассказал Леви, клиент попросил сделать для него эксклюзивную ювелирную маску, которая одновременно должна быть надежной, функциональной и красивой. Кроме того, она должна являться самой дорогой в мире и быть готова до конца этого года.

Ювелир отметил, что ни с одним из этих условий у них не возникло проблем, и они уже подготовили дизайн драгоценного защитного средства.

В маске предусмотрены сменные фильтры N99, которые будут закрыты специальной перфорированной пластиной из 18-каратного белого золота. Изделие также будут украшать 3600 белых и черных бриллиантов. Вес готовой маски составит около 270 грамм, что почти в 100 раз больше веса обычной хирургической.

Бриллиантовое средство защиты обойдется своему владельцу в 1,5 миллиона долларов, сообщает Reuters.

Екатерина Гура

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