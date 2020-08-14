18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Ей было 54 года.
О госпитализации певицы Валентины Легкоступовой стало известно 11 августа. По данным ряда СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с проломленной головой и синяками по всему телу. Позже певица впала в кому. О смерти Валентины Легкоступовой сообщила дочь певицы в своем Instagram 14 августа.
Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. С 1985 по 1990 годы она училась в Государственном
Дебют будущей певицы на эстраде состоялся в 1985 году в украинском городе Херсон.
В 1987 году Легкоступова записала свой главный хит — песню «Ягода-малина», которая была впервые показана на Центральном телевидении в новогоднем «Голубом огоньке». Песня также вышла в финал фестиваля «Песня года».
Всего Валентина Легкоступова записала два альбома: «Ягода-малина» (1994) и «Я улыбаюсь» (2001). В 2000-х певица продолжала выступать с концертами в различных регионах России, но эстрадная карьера Легкоступовой практически сошла на нет.
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