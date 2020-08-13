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15:16 (мск), источник: РБК

Россияне дали прогноз о развитии ситуации в Белоруссии

Большинство россиян уверены, что протесты в Белоруссии в конце концов будут подавлены и Лукашенко сохранит власть, показал опрос ВЦИОМа.

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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Большинство россиян (72%) интересуются ситуацией в Белоруссии, где после окончания выборов президента страны вспыхнули массовые протесты, следует из опроса ВЦИОМа. Особенно внимательно следят за ситуацией в соседней стране мужчины (78%) и люди в возрасте 60 лет и старше (87%).

На фоне подавления протестов отношение россиян к президенту Белоруссии Александру Лукашенко несколько ухудшилось. Доля тех, кто относится к нему положительно, с июля сократилась с 52 до 47%, а тех, кто заявил о негативном отношении, незначительно выросла — с 9 до 12%.

Большинство россиян (59%) уверены, что протесты в конце концов будут подавлены и Лукашенко сохранит свою власть.
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В победу оппозиции верят только 6% респондентов, в основном молодежь 18−24 лет (18%), а в то, что в Белоруссии воцарится двоевластие, — 12%.

Протесты по всей Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов. По предварительным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, она набрала от 70 до 80% голосов.

С тем, что официально объявленным результатам голосования доверять нельзя, согласились только 27% участников опроса ВЦИОМа. Еще 29% полагают, что мелкие подтасовки могли быть, но на результаты голосования в целом влияния не оказали.

Наконец, 22% респондентов считают, что данные ЦИК Белоруссии соответствуют реальности.

Доля тех, кто не верит белорусским властям, особенно высока среди молодежи и людей младше 25 лет (47 и 40% соответственно) и сторонников российской оппозиции, не представленной в Госдуме (44%). А тех, кто безоговорочно верит ЦИК Белоруссии, больше всего среди сторонников «Единой России» (36%) и людей старше 60 лет (33%). Для сравнения: среди молодежи 18−24 лет верят этим данным лишь 3%.

Сохранение режима Лукашенко выгодным для России назвали 64% опрошенных, падение — 12%. Большинство россиян (89%) считают, что происходящее в Белоруссии важно и для России, в обратном уверены только 8%.

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