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14:33 (мск), источник: Интерфакс

Яйцо доисторического животного возрастом 125 млн лет нашли в Кузбассе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружили фрагменты доисторического яйца, что стало третьей подобной находкой в России, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса в четверг.

Источник: Администрация правительства Кузбасса

«Сделана сенсационная находка: на местонахождении Шестаково-3 найден фрагмент яйца возрастом 125 млн лет. Это третий подобный артефакт эры динозавров, найденный на территории России, и второй — на Шестаковском комплексе», — говорится в сообщении.

Осколки были найдены в слое мелового периода вместе со скелетами пситтакозавров сибирских, впервые найденных в Кузбассе в 2014 году.

После первичной обработки ученые установят, какому животному оно принадлежало: мелкому хищному динозавру или примитивной птице.

В последующем фрагменты будут выставлены в музее.

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Также уточняется, что первая подобная находка в Шестаково была сделана в 2008 году, когда обнаружили яйцо мелкого хищного динозавра, жившего около 125 млн лет назад. Впервые фрагменты таких яиц в России нашли в 2007 году на Чукотке.

Как сообщалось, летом 2014 года члены научной палеонтологической экспедиции Кемеровского областного краеведческого музея нашли в Шестаковском комплексе Чебулинского района и перевезли в Кемерово древние окаменелости «ящеров-попугаев» — пситтакозавров сибирских, обитавших только на территории Кузбасса около 125−130 млн лет назад.

Пситтакозавры — представители отряда рогатых динозавров, которые жили на территории современной Азии примерно 130−100 млн лет назад. По ископаемым останкам, найденным в разных районах современных Китая, Монголии и России, определено не менее десяти видов пситтакозавров. Все виды пситтакозавров были двуногими травоядными животными размером с газель, с мощным «клювом» на верхней челюсти.

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