14:41 (мск), источник: Газета.Ру
Дочь Валентины Легкоступовой призналась, что певица находится в коме
Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова получила травму головы в результате падения в ванной.
В настоящий момент следствие придерживаются данной версии как основной, что вызывает недоумение у многих из окружения артистки и поклонников в соцсетях, поскольку существует информация о том, что в момент госпитализации на лице звезды были кровоподтеки, а на теле, руках и ногах — синяки.
Предварительно установлено, что 54-летняя исполнительница хита «Ягода-малина» в момент падения была сильно пьяна. По словам обнаружившей ее в этом состоянии дочери Анетты Бриль, мать со своим 57-летним супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, ушла в длительный запой.
6 августа Бриль отправилась проведать их и обнаружила жуткий беспорядок в квартире и мать в ужасном состоянии.
После этого Анетта приняла решение поместить Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику. По ее словам, яхтсмен сбежал из реабилитационного центра в первый же день. В рехабе состояние артистки стремительно ухудшилось: она жаловалась на сильные головные боли. Сотрудники центра отправили исполнительницу в городскую клиническую больницу. На момент госпитализации Легкоступова уже находилась в коме.
Сопровождавшая артистку дочь сперва не назвала медикам настоящую фамилию матери, поскольку боялась общественного резонанса. После того, как все выяснилось, Фирсова задержали и допросили в отделе полиции. Он не признал свою причастность к инциденту и заверил, что жену совсем скоро выпишут из больницы.
Бриль также сообщила в Instagram, что Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии и впала в кому.
Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме.
Она подтвердила, что отправила мать в наркологическую больницу 6 августа, однако опровергла, что у певицы была проломлена голова.
«У нее не было проломленной головы и ссадин на лице, как утверждают СМИ. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее была ЧМТ. Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого НЕ обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК», — подчеркнула Бриль.
Согласно сведениям
Отметим, что Легкоступова и Фирсов связали себя узами брака совсем недавно — 4 июля. По словам близких к артистке людей, она была счастлива и строила много планов вместе с избранником, в частности, он обещал обучить ее яхтингу.
Согласно СМИ, Валентина и Юрий познакомились 5 лет назад, тогда мужчина позвал артистку поучаствовать в регате, однако та отказалась. Позже он не раз возвращался со своим предложением, но каждый раз получал отказ. Однако после развода со вторым мужем Легкоступова смягчилась и приняла предложение яхтсмена. Сперва их объединяла дружба, позже она переросла в любовь. Ради певицы Фирсов развелся со своей женой.
«Мы не можем друг без друга находиться ни одной секунды», — говорила знаменитость в одном из интервью.
Женщина надеялась, что после карантина она сможет вернуться к своей творческой деятельности и концертам, а также сможет путешествовать на яхте с Фирсовым.