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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Земли могли наблюдать самый яркий звездопад года (фото)

Невероятное зрелище глазами фотографов со всего мира.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Ежегодно в июле и августе в ночном небе можно наблюдать метеорный поток Персеиды, который считается самым ярким звездопадом года.

Свое название метеорный дождь получил из-за того, что появляется со стороны созвездия Персея. Звездопад образуется тогда, когда Земля пролетает сквозь пылевой хвост кометы Свифта — Таттла, и мелкие пылинки сгорают в ее атмосфере.

В этом году пик Персеид пришелся на 13 августа. Фотографы из России, США, Израиля, Египта и других стран направили в небо свои камеры, чтобы запечатлеть падающие звезды. Кстати, наблюдать звездопад можно будет до 23 августа.

Екатерина Гура

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