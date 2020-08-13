15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители Земли могли наблюдать самый яркий звездопад года (фото)
Невероятное зрелище глазами фотографов со всего мира.
Ежегодно в июле и августе в ночном небе можно наблюдать метеорный поток Персеиды, который считается самым ярким звездопадом года.
Свое название метеорный дождь получил
В этом году пик Персеид пришелся на 13 августа. Фотографы из России, США, Израиля, Египта и других стран направили в небо свои камеры, чтобы запечатлеть падающие звезды. Кстати, наблюдать звездопад можно будет до 23 августа.
Екатерина Гура