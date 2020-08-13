Борьба за миллиарды: Гинцбург объяснил реакцию конкурентов на вакцину от COVID-19

Первый компонент вакцины представляет собой нуклеиновую кислоту. Она содержит в своем составе ген, который кодирует белок, определяющий структуру COVID-19. Второй компонент содержит в точности тот же самый ген, но он входит в состав ДНК, которая получена из аденовируса 5 типа, а первый компонент входит в состав ДНК, полученной из аденовируса 26 типа. Гинцбург пояснил, что когда человек вакцинируется первым компонентом, у него вырабатываются антитела к
Директор Центра имени Гамалеи рассказал, как удалось так быстро создать вакцину от коронавируса. По его словам, она была разработана на основе препарата, который ученые делали в течение двадцати лет.
Александр Гинцбург ответил на один из самых волнующих вопросов — насколько безопасна созданная вакцина. Он обратил внимание на то, что она зарегистрирована с соблюдением всех законодательных актов России. Это не отменяет всех контрольных экспериментов и доказательной базы, направленных на проверку безопасности препарата.
Академик также ответил на критику зарубежных ученых. По его словам, это связано с тем, что некоторые фирмы лишаются многих миллиардов долларов, потому их реакция очевидна. «Это как палка, которую засовывают в муравейник», — отметил Гинцбург.
Директор Центра имени Гамалеи обратил внимание на то, что идет прямая борьба за конкретные деньги. Он отметил, что было бы наивно ожидать аплодисментов по поводу такого серьезного конкурентного продукта.