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17:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: новая вспышка в благополучной Новой Зеландии

В почти избавившейся от коронавируса Новой Зеландии — новый очаг.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:27 MSK, 13.08
Инфицировано907 758+5 057
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
31.0713.08
Скончалось15 384+124
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
31.0713.08
Выздоровело716 396+6 098
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
31.0713.08
Инфицировано20 668 102+276 405
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
31.0713.08
Скончалось750 429+6 705
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
31.0713.08
Выздоровело12 862 282+237 744
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
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31.0713.08
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Источник: Reuters

Новая Зеландия, почти уже избавившаяся было от коронавируса, обнаружила новый локальный очаг: за один день в крупнейшем городе страны Окленде было обнаружено 14 носителей коронавируса.

Один из этих четырнадцати — приезжий, и его поместили в карантин, а остальные 13 контактировали с семьей из четырех человек, у которых вирус был обнаружен во вторник.

До этого момента в Новой Зеландии не было случаев передачи вируса внутри страны в течение 102 дней, а заразившаяся семья не ездила за границу и не контактировала с иностранцами.

Теперь медики срочно ищут, где эти люди подхватили вирус, и проверяют всех, с кем они могли контактировать, а в Окленде тем временем снова объявлен полный локдаун — пока на три дня, до выходных.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
В Новой Зеландии впервые за 100 дней выявили зараженных коронавирусом
Во время загрузки произошла ошибка.
17:45 (мск)© Ньюстюб
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