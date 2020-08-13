17:29 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус в мире: новая вспышка в благополучной Новой Зеландии
В почти избавившейся от коронавируса Новой Зеландии — новый очаг.
Новая Зеландия, почти уже избавившаяся было от коронавируса, обнаружила новый локальный очаг: за один день в крупнейшем городе страны Окленде было обнаружено 14 носителей коронавируса.
Один из этих четырнадцати — приезжий, и его поместили в карантин, а остальные 13 контактировали с семьей из четырех человек, у которых вирус был обнаружен во вторник.
До этого момента в Новой Зеландии не было случаев передачи вируса внутри страны в течение 102 дней, а заразившаяся семья не ездила за границу и не контактировала с иностранцами.
Теперь медики срочно ищут, где эти люди подхватили вирус, и проверяют всех, с кем они могли контактировать, а в Окленде тем временем снова объявлен полный локдаун — пока на три дня, до выходных.